Bottas wygrywa, Hamilton ukarany

Wicelider mistrzostw minął metę 7,7 sekundy przed Maxem Verstappenem. Posiadacz pole position, Lewis Hamilton zajął trzecie miejsce ze stratą 22 sekund. Pit stop Lewisa przedłużyły o 10 sekund dwie kary, nałożone za trenowanie startu poza wyznaczoną strefą - za daleko na wyjeździe z pit lane. Mistrz świata otrzymał również dwa punkty karne do licencji.

Sergio Pérez finiszował jako czwarty. Daniel Ricciardo utrzymał piątą lokatę pomimo kary 5 sekund za wyjazd poza tor na zakręcie 2 (i powrót bez ominięcia pachołka). Top 10 uzupełnili Charles Leclerc, Esteban Ocon, Daniił Kwiat, Pierre Gasly i Alex Albon, który pojechał na dwa stopy.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 and Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20 at the start of the race

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images