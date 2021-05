Hamilton wygrał swój szósty wyścig na Circuit de Barcelona-Catalunya. Wcześniej musiał jednak odrobić ponad 20-sekundową stratę do Maxa Verstappena. Po swojej drugiej wizycie u mechaników mistrz świata spadł na trzecią pozycję. Zanim więc dopadł Verstappena, musiał uporać się ze swoim zespołowym kolegą Valtterim Bottasem.

Zespół poinformował Bottasa o sytuacji i poprosił o niewstrzymywanie Hamiltona. Fin jednak nie zamierzał od razu ustępować drogi i blokował kolegę niemal przez całe okrążenie. Brytyjczyk wyprzedził - trudno to było nazwać zamianą pozycji - Mercedesa z numerem 77 dopiero w dziesiątym zakręcie.

Bottas przyznał po wyścigu, że mógł puścić Hamiltona wcześniej, ale nie chciał tracić nic z wypracowanej przewagi nad Charlesem Leclerkiem. Dzięki temu możliwy był „darmowy” postój po świeży komplet opon i - ostatecznie nieudana - walka o najszybsze okrążenie.

- Z całą pewnością mogłem go puścić wcześniej - powiedział Bottas. - Jednak ja również jechałem swój wyścig i musiałem kalkulować. Chciałem mieć przewagę nad Charlesem, by zjechać do alei i powalczyć o dodatkowy punkt. Myślałem przede wszystkim o swoim wyścigu.

- Powiedzieli mi, abym nie wstrzymywał go zbyt długo, ale, jak już zaznaczyłem, jechałem swój wyścig. Nie jestem tutaj, aby przepuszczać ludzi, tylko żeby się ścigać.

Z kolei Hamilton zdradził po wyścigu, iż nie miał informacji na temat instrukcji dla Bottasa. Dodał jednak, że w zakręcie numer 10 wszystko odbyło się fair.

- Szczerze powiedziawszy, nie wiedziałem, że dostał wiadomość, więc uważałem, że po prostu się ścigamy. Według mnie to w porządku, zwłaszcza na tak wczesnym etapie sezonu. Musiałem się zbliżyć i wyprzedzić.

- Realizowaliśmy zupełnie inne strategie. W końcu musiałem go wyprzedzić, ponieważ miałem dużo lepsze opony. Wjechaliśmy w zakręt 10 i pojawiła się luka. Nie byłem pewien czy jest wystarczająca, ale Valtteri zachował się fair. Mam nadzieję, że nie stracił zbyt wiele czasu.

Bottas w klasyfikacji sezonu traci do Hamiltona już 47 punktów.