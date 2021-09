W poniedziałek ogłoszono, że Bottas opuści szeregi Mercedesa i wraz z zakończeniem sezonu dołączy do Alfy Romeo. Tajemnicą poliszynela jest, że jego miejsce zajmie George Russell, obecnie występujący w barwach Williamsa.

Bottas spędził w Brackley pięć sezonów. Choć od dawna wielu obserwatorów stawiało, że zastąpi go Russell, przedstawiciele Mercedesa konsekwentnie przez długi czas odpowiadali, że decyzja jest niezwykle trudna i jeszcze jej nie podjęto.

Po obwieszczeniu Alfy, Wolff docenił wkład Bottasa w dotychczasowe sukcesy Mercedesa i dodał, że Fin zrobił wystarczająco dużo, by utrzymać swój fotel na sezon 2022.

- To nie był dla nas łatwy proces, ani prosta decyzja - przekazał Wolff. - Valtteri w ciągu ostatnich pięciu lat wykonał fantastyczną pracę i miał istotny wkład w nasz sukces i rozwój. Razem z Lewisem zbudował wzór partnerstwa między dwoma kolegami z zespołu, co było cenną bronią w walce o mistrzostwo i przyczyniło się do naszego bezprecedensowego sukcesu.

- Z całą pewnością zasłużył na pozostanie w zespole i cieszę się, że wybrał ekscytujące wyzwanie z Alfą i będzie w przyszłym roku kontynuował karierę na najwyższym poziomie w tym sporcie. Kiedy nadejdzie czas, pożegnamy go z życzliwością i na zawsze pozostanie członkiem rodziny Mercedesa.

Potwierdzenie George’a Russella w Mercedesie spodziewane jest przed Grand Prix Włoch, zaplanowanym na końcówkę bieżącego tygodnia.