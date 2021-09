Bottas po tegorocznych mistrzostwach Formuły 1 opuści Mercedesa i od sezonu 2022 będzie reprezentował Alfę Romeo. Szwajcarska ekipa informowała o podpisaniu z kierowcą wieloletniej umowy.

Pytany o szczegóły kontraktu, szef Alfy Romeo Frederic Vasseur odparł: - Nie będę tego dalej komentował.

Jednak 31-letni Bottas faktycznie potwierdził okres obowiązywania swojej nowej umowy.

- To relaksujące uczucie - powiedział fińskiej telewizji MTV. - Wszystko jest jasne i wiem, co będzie się działo przez następne trzy i pół roku od teraz. To zdejmuje ciężar z barków i mogę skupić się na swojej pracy.

Nie jest jasne, czy jest to stała trzyletnia umowa, czy też wiąże się ona z tzw. „opcjami” przedłużenia współpracy.

- To zależy od kilku różnych rzeczy, ale tak - będę tam przez co najmniej trzy lata - upierał się Bottas.

- To było dla mnie naprawdę ważne - wyjaśnił Fin. - Cała moja kariera w F1 była określana z roku na rok. Teraz naprawdę jest dobrze, że zostałem zaangażowany w projekt na dłuższy okres czasu. Nie musze się stresować o moją pracę, jako kierowcy, przez co najmniej kilka lat.

Bottas współpracował z Vasseurem w Formule 3 i GP3. Zna też kilku członków ekipy z Hinwil, w której ma być głównym kierowcą.

- Teraz naprawdę mogę zrobić różnicę - powiedział Bottas. - Zespół zapewnił mnie, że w pewnym stopniu będę jego liderem. Oczywiście biorąc na siebie większą odpowiedzialność, jest to bardzo motywujące.

Bottas twierdzi też, że odrzuciłby ofertę Mercedesa, gdyby ponownie zaproponowano mu kontrakt tylko na jeden rok.

- Tak. Jeśli Mercedes zaoferowałby wieloletni kontrakt, stanowiłoby to dla mnie priorytetową opcje. Natomiast nie zaakceptowałbym umowy na jeden rok - przekazał.

Dał do zrozumienia również, że Alfa Romeo była lepszą opcją niż powrót do Williamsa: - Wszystko, co naprawdę mam do powiedzenia na ten temat to, że oczywiście starałem się wybrać najlepszą dla siebie ofertę pod każdym względem. W rozmowach, w których brałem udział, Alfa była najbardziej przekonującą opcją. Williams owszem dobrze się spisuje, rozwijają się i mam nadzieję, że będą to kontynuowali.

