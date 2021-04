Bottas wygrał pierwszy piątkowy trening. W drugim wykręcił trzeci czas. Fin, podobnie jak dwaj kierowcy przed nim: Lewis Hamilton i Max Verstappen, podkreślał problem śliskiej nawierzchni Autodromo Internacional do Algarve. Reprezentant Mercedesa przyznał również, że ciężej mu było złożyć dobre okrążenie na miękkiej mieszance.

- Nie jest łatwo zaliczyć czyste okrążenie - powiedział Bottas. - Jeśli o mnie chodzi, im miększa mieszanka, tym bardziej nerwowy stawał się samochód. Uważam, że opona pośrednia pracuje obecnie najlepiej, choć wciąż przed nami trochę pracy.

- Faza nagrzewania jest obecna przy twardszej mieszance i zajmuje to trochę czasu. W kwalifikacjach będzie to naprawdę ważne. Jeśli opony są w odpowiednim stanie, pojawia się spora różnica. Będzie to dla nas priorytet.

Pytany o ogólne tempo i odczucia związane z samochodem, Bottas odpowiedział:

- Jeśli chodzi o tempo, uważam, że nie był to zły początek. Dobrze było widzieć, że „kręcimy” się w czołówce. Bez wątpienia będzie jednak ciasno. Odczucia mam podobne do tych z zeszłego roku. Asfalt jest śliski. Zwłaszcza tył samochodu bywa trudny w utrzymaniu.

Sesja kwalifikacyjna rozpocznie się o godzinie 16 czasu polskiego. Poprzedzi ją trzeci trening.

