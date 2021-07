Bottas prawdopodobnie opuści Mercedesa po tegorocznym sezonie F1. Uważa się, że zespół postanowił już zatrudnić w jego miejsce George'a Russella.

Fin wciąż zapewnia, że nadal ma nadzieję na przedłużenie kontraktu z mistrzami świata. Z drugiej strony przyznaje, że odejście z ekipy z Brackley zmieni jego podejście co do przebiegu dalszej części kariery w królowej sportów motorowych.

- To całkowicie hipotetyczne rozumowanie, ale szczerze mówiąc, wtedy oczywiście moje podejście byłoby zupełnie inne - powiedział Bottas. - To byłby zupełnie nowy rozdział w mojej karierze, co oznacza, że zmieni się nastawienie psychologiczne.

- Najprawdopodobniej nie będę już walczył o zwycięstwa i tytuł, przynajmniej na początku. To będzie nowy projekt - dodał. - Z drugiej strony może być też ciekawie. Jednak na razie zamierzam zachować swoje miejsce. Chcę pozostać w obecnym zespole, bo to moja największa szansa na zwycięstwo i mistrzostwo w przyszłym roku.

- Jeśli z jakiegoś powodu mi się nie uda, rozważę inne opcje w F1 - zakończył.

Fin w ostatnich dniach jest mocno przypisywany do składu Alfy Romeo.