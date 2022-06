Apple Original Films poinformowało, że nabyło prawa do filmu o Formule 1, w którym główną rolę zagra Brad Pitt.

Reżyserem obrazu będzie Joseph Kosinski, z pod którego ręki wyszedł ostatnio „Top Gun: Maverick”. Producentami są Lewis Hamilton oraz Plan B Entertainment i Jerry Bruckheimer Films („Top Gun: Maverick”, „Piraci z Karaibów”).

Brad Pitt wcieli się w rolę kierowcy powracającego z emerytury, jeżdżącego u boku młodego debiutanta, walcząc w ścisłej czołówce Formuły 1.

Tytuł filmu, który trafi na platformę Apple TV oraz na miesiąc na ekrany kin, na razie nie jest znany. W krótkim oświadczeniu prasowym nie podano również informacji, kiedy ruszą zdjęcia do tej produkcji.

To kolejne podkreślenie rosnącej popularności Formuły 1 w Stanach Zjednoczonych, co w dużej mierze zawdzięczane jest serialowi Netflixa „Drive to Survive”, którego pierwsza seria pojawiła się w 2019 roku.

