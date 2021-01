Brak doświadczenia nie będzie problemem

Szokujące rozstanie Brivio z Suzuki ogłoszono w czwartek. Włoch żegna się z zespołem po roku pełnym sukcesów - Joan Mir zdobył tytuł indywidualny, a Team Suzuki Ecstar był najlepszy wśród zespołów.

Wciąż niepotwierdzone informacje kierują Brivio w stronę F1. Sam zainteresowany przyznał:

- Nowe wyzwanie zawodowe niespodziewanie pojawiło się przede mną i zdecydowałem się je przyjąć.

Włocha łączy się z posadą w Alpine F1 Team. Oficjalny komunikat powinien pojawić się w przyszłym tygodniu, a towarzyszyć mu będzie prezentacja tegorocznych barw zespołu.

Choć brak doświadczenia Brivio w F1 stanowi pewne ryzyko, Briatore uważa, że Alpine podjęło słuszną decyzję.

- Ja również nie miałem doświadczenia, kiedy się tam pojawiłem - nawiązał Briatore na łamach La Gazzetta dello Sport do swoich początków w Benettonie. - Wcześniej nawet nie widziałem żadnego wyścigu.

- Potem udało mi się wygrać siedem mistrzostw. Nie sądzę więc, aby było wiele więcej do dodania niż to, że mam nadzieję, iż Brivio zrobi to samo. Jeśli Renault go wybrało, z pewnością mieli ku temu wiele dobrych powodów, więc nie wydaje mi się, aby brak doświadczenia był problemem. W końcu chodzi o zarządzanie zasobami ludzkimi. Za kilka miesięcy będzie wiedział wszystko, co należy robić - podsumował Flavio Briatore.