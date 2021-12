Konferencje pod koniec sezonu z udziałem Toto Wolffa oraz Christiana Hornera często miały nieprzyjemny charakter, a szefowie zespołów wzajemnie "wbijali sobie szpilki". Ostatnie medialne spotkanie Brytyjczyka z Austriakiem w tym sezonie (przed GP Abu Zabi) wyglądało zupełnie inaczej.

Dyrektorzy zespołów zapytani o to, co by sobie powiedzieli przed ostatnim wyścigiem, stwierdzili:

- Powodzenia, niech wygra lepszy kierowca, i lepszy zespół.

Panowie następnie podali sobie ręce. Zarówno Horner, jak i Wolff nie sądzili, że tegoroczny sezon potoczy się w taki sposób.

- Kto by pomyślał na początku roku, że będziemy siedzieć naprzeciwko trofeum, o którego zdobyciu zadecyduje ostatni wyścig? Nikt przez ostatnie 8 lat nie był w stanie zagrozić Mercedesowi. Jesteśmy na ostatniej prostej, z równą szansą na wygraną. Czuję duże podekscytowanie - stwierdził szef Red Bull Racing.

Brytyjczyk odniósł się również do jego relacji z Toto Wolffem, które ewoluowały w trakcie ostatniego roku.

- Myślę, że to, co się działo między nami przez ostatnie kilka miesięcy, było całkowicie szczere. To by było nie w porządku siedzieć tutaj i mówić, o tym, jak się bardzo kochamy.

Ze zdaniem Hornera zgodził się szef Mercedesa.

- Między nami jest wzajemny szacunek. Respektuję pracę, jaką wykonał Red Bull przez ostatnie lata. Nie byliby tutaj, gdyby nie chcieli intensywnie rywalizować. Opowiadam się za zespołem i działam w jego interesie, czasami być może zbyt zaciekle. Pokazuje to, że nie tylko kierowcy walczą o zwycięstwo. Czasami podchodzimy do pewnych kwestii bardzo emocjonalnie, każdy z nas robi to w innych sposób. Taki jest już ten sport - zakończył Austriak.