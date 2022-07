Kubica po sezonie 2019 rozstał się z Williamsem i trzeci rok związany jest z Alfą Romeo. Obowiązki Polaka ograniczają się jednak do roli kierowcy rezerwowego i testowego. 37-latek może liczyć na kilka piątkowych treningów, dzień filmowy czy testy opon Pirelli.

Frederic Vasseur, szef zespołu Alfy, pytany czy jest szansa na inną rolę Kubicy w zespole, przyznał że choć jest wola obu stron, obecnie nie ma żadnego pomysłu, jak w większym stopniu zaangażować Polaka w Formule 1.

- Mam na to nadzieję. Naprawdę mam nadzieję, chociaż nie wiem, jaka ta rola mogłaby być - powiedział Vasseur w rozmowie z Motorsport.com. - Ufam mu, choć chwilami nie jest najłatwiejszym gościem „w obsłudze”. To jednak normalne u kierowców wyścigowych.

- Dla Saubera Robert jest pewnie jedną z najbardziej ikonicznych postaci, wygrał Grand Prix Kanady. Spędził z nami kilka lat, dwa, trzy sezony i bardzo chciałbym znaleźć rozwiązanie na przyszłość. Dzisiaj nie mam na to pomysłu, ale strasznie bym chciał znaleźć jakieś rozwiązanie odnośnie przyszłej współpracy.

Podczas bieżącej kampanii - roku technicznej ewolucji - Kubica zaliczył jak dotychczas tylko jeden piątkowy trening - w Barcelonie. Na pytanie o wkład polskiego kierowcy w ostatnich kilku miesiącach, Vasseur odparł:

- Robert to wyjątkowy gość. Wyjątkowy również dla Formuły 1, ale przede wszystkim dla zespołu. Także dla mnie. Przez całą moją karierę był gdzieś w pobliżu, walczyłem z nim.

- Gdy byłem w Renault, poprosiłem go by dołączył, by wrócił do „single-seaterów”. Najpierw dałem mu możliwość przetestowania symulatora. Byłem przekonany, i nadal jestem, że Robert to wyjątkowy gość.

- Ma bardzo rozwiniętą wiedzę techniczną. Dla nas to zawsze pozytyw mieć inne postrzeganie tego, co robimy. Kiedy zalicza FP1, zawsze jest bardzo konstruktywny. A najważniejsze pokazał w zeszłym roku w naprawdę ekstremalnych warunkach. W Zandvoort i Monzy. W sobotni poranek poprosiliśmy go, by wskoczył do samochodu. Zadzwoniłem do niego o 6 rano: „Robert, obudź się, musisz coś zrobić”. Odparł: „Co?!” i po prostu wsiadł do samochodu, jak gdyby nigdy nic. Pamiętam, że przez dziesięć okrążeń walczył z Sebastianem Vettelem i go wyprzedził. Jego występ był mega. Me-ga! Dla mnie to wyjątkowy gość.

Wcześniej podczas powrotu do sportu samochodowego, a obecnie zarówno w F1, jak i pozostałych seriach, w których ściga lub ścigał się Kubica, może on liczyć na wsparcie PKN Orlen. Polski koncern jest również sponsorem tytularnym zespołu Alfy.

Zapytany jak ważna jest obecność Kubicy w zespole z punktu widzenia finansów, Vasseur zapewnił:

- To nie jest sponsor. Oczywiście, trzeba sobie jasno powiedzieć, że dla Orlenu ważne jest, by Robert był zaangażowany w zespół i pozostawał jego częścią. Jednak on wykonuje świetną pracę, której nigdy nie kwestionowaliśmy.