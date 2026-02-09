Prezes Mclarena twierdzi, że skargi rywali na jednostki napędowe Mercedesa na sezon 2026, z których korzysta jego zespół, są całkowicie bezpodstawne, a trwająca debata wokół stopnia sprężania to jedynie polityczna gra.

Stopień sprężania w nowej generacji silników spalinowych V6 został obniżony do 16:1, częściowo po to, aby ułatwić budowę jednostek napędowych debiutantom, takim jak Audi.

Audi, Honda i Ferrari uważają jednak, że Mercedes znalazł sprytny sposób na zachowanie stopnia sprężania 16:1 w statycznych warunkach na nierozgrzanym silniku (zgodnie z wymogami FIA), jednocześnie zwiększając ten parametr przy rozgrzanej jednostce napędowej.

Mercedes uparcie twierdzi, że jego jednostki napędowe są w pełni legalne.

Brown, którego zespół jest jednym z czterech klientów Mercedesa, obok zespołów fabrycznych Williams i Alpine, broni dostawcy jednostek napędowych.

- To typowa polityka Formuły 1. Silnik został zaprojektowany i jest w pełni zgodny z przepisami – powiedział podczas premiery bolidu MCL40. – Ta sytuacja niczym nie różni się to od np. historii podwójnych dyfuzorów, które widzieliśmy w przeszłości, gdzie były one zgodne z przepisami.

- Nie sądzę, żeby konkurencja miała powody, ale oczywiście ich zadaniem jest zrobienie z tego historii. Prawda jest jednak taka, że ​​silnik przeszedł wszystkie testy i jest w pełni zgodny z przepisami. Jestem pewien, że Mercedes HPP wykonał dobrą robotę.

Andrea Stella, McLaren, Zak Brown, McLaren Autor zdjęcia: Andrew Ferraro / LAT Images via Getty Images

Sprawa była szeroko omawiana przez FIA i Komitet Doradczy ds. Jednostek Napędowych Formuły 1, a wśród pomysłów znalazły się dodatkowe testy przeprowadzane po rozgrzaniu silnika lub wykorzystanie przez FIA dodatkowych czujników do pomiaru stopnia podczas pracy.

Wszelkie zmiany w procedurach testowych FIA lub inne modyfikacje jednostek napędowych musiałyby przejść standardowe procedury i uzyskać poparcie czterech z pięciu producentów, FIA i FOM, właściciela praw komercyjnych. Red Bull Ford Powertrains, którego także podejrzewano o nadinterpretacje przepisów, również musiałby głosować za taką zmianą.

FIA chce położyć kres kontrowersjom, jednak krótkoterminowe zmiany, o które walczą rywale Mercedesa przed marcowym otwarciem sezonu w Melbourne, nadal wydają się mało prawdopodobne, ponieważ mogą zmusić producenta do wprowadzenia zmian, które mogą być niewykonalne przed otwarciem sezonu.

- Nie wyobrażam sobie, że w Australii nie byłoby zespołów Mercedesa – powiedział. - Nie jesteśmy wtajemniczeni w te rozmowy, więc nie wiem nawet, co z punktu widzenia samej jednostki napędowej byłoby potrzebne do zmiany przepisów. Ale jestem pewien, że w Australii będą startować wszystkie zespoły Mercedesa – dodał Brown.

McLaren zaprezentował dzisiaj oficjalne malowanie bolidu MCL40, którym będzie bronił podwójnego tytułu mistrza świata Formuły 1 w sezonie 2026.

Samochód został zaprezentowany w Bahrajnie, siedzibie głównego udziałowca McLarena. Jego barwy zostały utrzymane w podobnym stylu, jak w przypadku jego mistrzowskich poprzedników.

- Cieszymy się, że możemy zaprezentować barwy naszego samochodu na rok 2026. MCL40 to ważny kamień milowy w niesamowitej pracy i zaangażowaniu naszego zespołu – powiedział szef zespołu, Andrea Stella.