Przejdź do głównej treści
Zasubskrybuj

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj
Formuła 1 McLaren launch

Brown: To polityczna gra

McLaren zaprezentował tegoroczne barwy bolidu MCL40, a Zak Brown uważa, że zamieszanie związane ze stopniem sprężania w nowych silnikach Mercedesa, to typowa polityka Formuły 1.

Piotr Furman Filip Cleeren
Edytowano:
McLaren MCL40 livery

Prezes Mclarena twierdzi, że skargi rywali na jednostki napędowe Mercedesa na sezon 2026, z których korzysta jego zespół, są całkowicie bezpodstawne, a trwająca debata wokół stopnia sprężania to jedynie polityczna gra.

Stopień sprężania w nowej generacji silników spalinowych V6 został obniżony do 16:1, częściowo po to, aby ułatwić budowę jednostek napędowych debiutantom, takim jak Audi.

Audi, Honda i Ferrari uważają jednak, że Mercedes znalazł sprytny sposób na zachowanie stopnia sprężania 16:1 w statycznych warunkach na nierozgrzanym silniku (zgodnie z wymogami FIA), jednocześnie zwiększając ten parametr przy rozgrzanej jednostce napędowej.

Mercedes uparcie twierdzi, że jego jednostki napędowe są w pełni legalne.

Czytaj również:

Brown, którego zespół jest jednym z czterech klientów Mercedesa, obok zespołów fabrycznych Williams i Alpine, broni dostawcy jednostek napędowych.

- To typowa polityka Formuły 1. Silnik został zaprojektowany i jest w pełni zgodny z przepisami – powiedział podczas premiery bolidu MCL40. – Ta sytuacja niczym nie różni się to od np. historii podwójnych dyfuzorów, które widzieliśmy w przeszłości, gdzie były one zgodne z przepisami.

- Nie sądzę, żeby konkurencja miała powody, ale oczywiście ich zadaniem jest zrobienie z tego historii. Prawda jest jednak taka, że ​​silnik przeszedł wszystkie testy i jest w pełni zgodny z przepisami. Jestem pewien, że Mercedes HPP wykonał dobrą robotę.

Andrea Stella, McLaren, Zak Brown, McLaren

Andrea Stella, McLaren, Zak Brown, McLaren

Autor zdjęcia: Andrew Ferraro / LAT Images via Getty Images

Sprawa była szeroko omawiana przez FIA i Komitet Doradczy ds. Jednostek Napędowych Formuły 1, a wśród pomysłów znalazły się dodatkowe testy przeprowadzane po rozgrzaniu silnika lub wykorzystanie przez FIA dodatkowych czujników do pomiaru stopnia podczas pracy.

Wszelkie zmiany w procedurach testowych FIA lub inne modyfikacje jednostek napędowych musiałyby przejść standardowe procedury i uzyskać poparcie czterech z pięciu producentów, FIA i FOM, właściciela praw komercyjnych. Red Bull Ford Powertrains, którego także podejrzewano o nadinterpretacje przepisów, również musiałby głosować za taką zmianą.

FIA chce położyć kres kontrowersjom, jednak krótkoterminowe zmiany, o które walczą rywale Mercedesa przed marcowym otwarciem sezonu w Melbourne, nadal wydają się mało prawdopodobne, ponieważ mogą zmusić producenta do wprowadzenia zmian, które mogą być niewykonalne przed otwarciem sezonu.

Czytaj również:

- Nie wyobrażam sobie, że w Australii nie byłoby zespołów Mercedesa – powiedział. - Nie jesteśmy wtajemniczeni w te rozmowy, więc nie wiem nawet, co z punktu widzenia samej jednostki napędowej byłoby potrzebne do zmiany przepisów. Ale jestem pewien, że w Australii będą startować wszystkie zespoły Mercedesa – dodał Brown.

McLaren zaprezentował dzisiaj oficjalne malowanie bolidu MCL40, którym będzie bronił podwójnego tytułu mistrza świata Formuły 1 w sezonie 2026.

Samochód został zaprezentowany w Bahrajnie, siedzibie głównego udziałowca McLarena. Jego barwy zostały utrzymane w podobnym stylu, jak w przypadku jego mistrzowskich poprzedników.

- Cieszymy się, że możemy zaprezentować barwy naszego samochodu na rok 2026. MCL40 to ważny kamień milowy w niesamowitej pracy i zaangażowaniu naszego zespołu – powiedział szef zespołu, Andrea Stella.

Barwy bolidu McLaren MCL40

Prezentacja barw McLarena na sezon F1 2026
Barwy bolidu McLaren MCL40

Prezentacja barw McLarena na sezon F1 2026
Barwy bolidu McLaren MCL40

Prezentacja barw McLarena na sezon F1 2026
Oscar Piastri, McLaren, Lando Norris, McLaren

Prezentacja barw McLarena na sezon F1 2026
Barwy bolidu McLaren MCL40

Prezentacja barw McLarena na sezon F1 2026
Barwy bolidu McLaren MCL40

Prezentacja barw McLarena na sezon F1 2026
Barwy bolidu McLaren MCL40

Prezentacja barw McLarena na sezon F1 2026
Barwy bolidu McLaren MCL40

Prezentacja barw McLarena na sezon F1 2026
Barwy bolidu McLaren MCL40

Prezentacja barw McLarena na sezon F1 2026
Barwy bolidu McLaren MCL40

Prezentacja barw McLarena na sezon F1 2026
Barwy bolidu McLaren MCL40

Prezentacja barw McLarena na sezon F1 2026
Oscar Piastri, McLaren

Prezentacja barw McLarena na sezon F1 2026
Lando Norris, McLaren

Prezentacja barw McLarena na sezon F1 2026
Oscar Piastri, McLaren

Prezentacja barw McLarena na sezon F1 2026
Lando Norris, McLaren

Prezentacja barw McLarena na sezon F1 2026
Oscar Piastri, McLaren, Lando Norris, McLaren

Prezentacja barw McLarena na sezon F1 2026
Formuła 1
16

Udostępnij lub zapisz ten artykuł

Poprzedni artykuł Senna i Schumacher byliby zadowoleni
Następny artykuł Nie taki zielony

Najciekawsze komentarze

Więcej o
Piotr Furman

Horner jednak z Alpine?

Formuła 1
Formuła 1
Horner jednak z Alpine?

Jednak siedem rund ERC

ERC
ERC
Jednak siedem rund ERC

Pierwsze przymiarki Bottasa

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
Abu Dhabi Testing
Pierwsze przymiarki Bottasa
Więcej o
Lando Norris

Więcej pracy

Formuła 1
Formuła 1
McLaren launch
Więcej pracy

Norris wskazał faworyta

Formuła 1
Formuła 1
Norris wskazał faworyta

Verstappen odda numer

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
Verstappen odda numer
Więcej o
McLaren

McLaren odrobił lekcje

Formuła 1
Formuła 1
McLaren odrobił lekcje

Norris świadom wyzwań

Formuła 1
Formuła 1
Norris świadom wyzwań

Co by było, gdyby?

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
GP Abu Zabi
Co by było, gdyby?

Najnowsze wiadomości

Wicemistrzostwo Inter Europolu Competition

Asian Le Mans
AsLM Asian Le Mans
Wicemistrzostwo Inter Europolu Competition

Horner jednak z Alpine?

Formuła 1
F1 Formuła 1
Horner jednak z Alpine?

Jednak siedem rund ERC

ERC
erc ERC
Jednak siedem rund ERC

Wypadek Antonelliego

Formuła 1
F1 Formuła 1
Wypadek Antonelliego

Prime

Poznaj pakiet premium

Pierwsze przymiarki Bottasa

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
Abu Dhabi Testing
Autor Piotr Furman
Pierwsze przymiarki Bottasa

Perez nie oszczędza Red Bulla

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
Autor Piotr Furman
Perez nie oszczędza Red Bulla

Verstappen odda numer

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
Autor Piotr Furman
Verstappen odda numer

Koniec ery Marko

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
Autor Piotr Furman
Koniec ery Marko
Zobacz więcej