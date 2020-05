Brundle przewiduje transfery

Choć przyszłość Sebastiana Vettela w Ferrari od dłuższego czasu była zagadką, tak nagłe oświadczenie o zakończeniu współpracy wywołało niemałe zaskoczenie. Giełda nazwisk potencjalnych następców Niemca krąży od dawna, a teraz spekulacje nabrały na sile.

Martin Brundle, były kierowca F1, a obecnie komentator telewizyjny, podzielił się swoimi typami.

- Pokuszę się o typ - napisał Brundle w mediach społecznościowych. - [Carlos] Sainz do Ferrari, [Daniel] Ricciardo do McLarena, Seb [Vettel] lub [Fernando] Alonso do Renault. Będzie mi brakowało Seba jeśli odejdzie na emeryturę. Sympatyczny gość, dobry kierowca.

Zdaniem uczestnika ponad 150 grand prix, przyczyną fiaska rozmów nie były pieniądze, a status w zespole i ewentualne faworyzowanie Charlesa Leclerca.

- Oświadczenie sugeruje, że nie chodziło o pieniądze. Z oczywistych względów nie może to też dotyczyć tegorocznych wyników. Musi więc mieć związek ze statusem w ekipie i konsekwencjami incydentów z sezonu 2019 - podsumował Martin Brundle.

Według Franco Nugnesa z Motorsport.com, Carlos Sainz powinien zostać potwierdzony jako nowy kierowca Ferrari w ciągu najbliższych 48 godzin. Władze włoskiej stajni upatrują w Hiszpanie idealnego kandydata na zespołowego kolegę Leclerca. Nie bez znaczenia pozostają również kwestie finansowe.