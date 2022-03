Brytyjczycy zwiększają sankcje

We wtorkowy wieczór FIA ogłosiła - wzbudzając niemałe kontrowersje - że zawodnicy z Rosji i Białorusi nadal mogą ścigać się na międzynarodowych arenach, choć pod neutralną flagą.

FIA nie poszła w ślady choćby FIFY i UEFY czy Światowej Lekkoatletyki, które niemal całkowicie wykluczyły rosyjskich sportowców z udziału w imprezach. Jednak niektóre federacje samochodowe postanowiły zwiększyć sankcje we własnym zakresie. Jako pierwsi zrobili to Finowie. Teraz dołączył do nich Motorsport UK, odpowiedzialny na sport motorowy w Wielkiej Brytanii.

Zakomunikowano, że żaden zawodnik, zespół lub oficjel z Rosji i Białorusi nie będzie mógł wziąć udziału w zawodach pod szyldem Motorsport UK. Ponadto flagi oraz symbole państwowe nie będą pojawiać się podczas imprez.

Decyzja Motorsport UK może mieć potencjalnie duży wpływ m.in. na Nikitę Mazepina. O ile ekipa Haasa zechce utrzymać Rosjanina w składzie, ten - przy zachowaniu obecnych sankcji - nie mógłby wziąć udziału w Grand Prix Wielkiej Brytanii Formuły 1. Wykluczenie dotknie również Leonida Maczickiego, obecnego mistrza serii British GT.

David Richards, pełniący funkcję przewodniczącego Motorsport UK, przekazał: - Cała społeczność Motorsport UK potępia działania wojenne Rosji i Białorusi w Ukrainie, wyraża solidarność oraz wspiera wszystkich dotkniętych trwającym konfliktem.

- Po inwazji i niedopuszczalnych działaniach, które miały miejsce, jesteśmy zjednoczeni z mieszkańcami Ukrainy i społecznością sportów motorowych. To czas, aby międzynarodowa społeczność sportów motorowych działała i okazywała wsparcie mieszkańcom Ukrainy oraz naszym kolegom z Ukraińskiej Federacji Samochodowej (RAF).

- Naszym obowiązkiem jest użyć wszelkich możliwych sposób, aby powstrzymać tę całkowicie nieuzasadnioną inwazję na Ukrainę. Zachęcamy społeczność sportów motorowych oraz kolegów na całym świecie do pełnego przyjęcia zaleceń Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i zrobienia wszystkiego, co w naszej mocy, aby zakończyć tę wojnę.