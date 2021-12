Esteban Ocon w przedostatniej rundzie sezonu 2021 był o krok od wywalczenia swojego drugiego podium w tegorocznych mistrzostwach. Francuz jednak przegrał z Valtterim Bottasem na ostatniej prostej wyścigu liczącego 50 okrążeń. Rozminął się z trzecim miejscem o zaledwie kilka metrów. Natomiast drugi z kierowców Alpine - Fernando Alonso, był dopiero trzynasty.

Ekipa z Enstone dzięki wynikowi zanotowanemu w pierwszym w historii Formuły 1 Grand Prix Arabii Saudyjskiej, umocniła się na piątym miejscu w klasyfikacji konstruktorów. Przed Grand Prix Abu Zabi zamykającym tegoroczną rywalizację, które odbędzie się już w najbliższy weekend, wyprzedzają AlphaTauri o 29 punktów.

- Zdobyliśmy kilka dobrych punktów umacniając się na piątym miejscu w mistrzostwach…, ale ten wynik boli - przyznał Marcin Budkowski, dyrektor Alpine F1 Team. - To był niesamowity wyścig Estebana. Pojechał wyjątkowo dobrze i dopiero na ostatniej prostej pokonał go dużo szybszy samochód.

- Miał bardzo dobry start i zyskał dwie pozycje na pierwszym okrążeniu, a potem utrzymywał dobre tempo aż do pierwszej przerwy w rywalizacji - kontynuował. - Podczas samochodu bezpieczeństwa ściągnęliśmy Fernando Alonso na pit stop, ponieważ nie spodziewaliśmy się, że sytuacja przerodzi się w czerwoną flagę. Niestety popsuło to jego wyścig i nie był już w stanie wrócić do walki o punkty. Nie ściągaliśmy natomiast Estebana, chcąc utrzymać jego dobrą pozycję na torze, która przy drugim restarcie zamieniła się w pole position.

- Doskonale poradził sobie z wyścigiem i naprawdę zasłużył na podium - podkreślił. - Strata kilku metrów (do trzeciego miejsca) to gorzkie uczucie, zwłaszcza, że po wyścigu odkryliśmy, iż na 48 okrążeniu uszkodził podłogę, przez co tracił trochę czasu. Jednak rozczarowanie czwartym miejscem podkreśla, jak mocne mieliśmy zawody. Po dwóch dobrych rundach w wykonaniu zespołu, naszym celem jest zakończenie sezonu na jak najwyższym poziomie w Abu Zabi.

