Button dołączył do McLarena w 2010 roku, jako świeżo koronowany mistrz świata. Z Hamiltonem współpracował w Woking przez trzy sezony.

Pytany przez Sky Sports F1 o tamte czasy, Button powiedział:

- Gdy byliśmy zespołowymi partnerami, Lewis miał już na koncie tytuł. Był również całkiem młody - stwierdził Button. - Był wtedy o wiele mniej doświadczony, niż, na przykład, Fernando Alonso.

- Fernando był jak stary, przebiegły lis. Dokładnie wiedział, czego mu potrzeba do zwycięstwa. Miał prędkość, ale rozumiał również strategię. Wiedział, jak należy postępować z inżynierami, by mieć ich po swojej stronie.

- Lewis był prosty, bardzo szybki i mógł pojechać wszystkim, do czego go wsadzono. Naprawdę. Różnili się z Fernando bardzo, jednak uważam, że Lewis się zmienił. Ma więcej doświadczenia. Wtedy każde okrążenie przejeżdżał „flat-out”. Teraz wie, co trzeba zrobić, by wydobyć maksimum z samochodu, jadąc z punktu A do B.

Poza Nico Rosbergiem, Button był jedynym zespołowym kolegą Hamiltona, któremu udało się zakończyć sezon przed - obecnie - siedmiokrotnym mistrzem świata. Button dokonał tego w 2011 roku.

- Nie wiem, jak grać z nim w jakieś psychologiczne gierki - powiedział Button, nawiązując do wyznania Rosberga. - Dla mnie najważniejsze było, aby mieć zespół po swojej stronie. Wsiadam do samochodu i jeśli nie pasuje on do mojego stylu jazdy, to po prostu nie działa. Potrzebuję bolidu rozwijanego wokół mnie. Chcę, by zespół dopasowywał go do moich potrzeb.

- Tak wtedy zrobiłem i podziałało. Myślę, że to trochę zraniło Lewisa mentalnie. Z drugiej strony, jeśli Lewis dziś ma jakiś zły weekend czy problem, oddali się, przemyśli to i wróci. To po prostu jego praca - podsumował Jenson Button.