Okres oczekiwania Lewisa Hamiltona na kolejne zwycięstwo nadal trwa. Ubiegły rok był pierwszym w karierze brytyjskiego kierowcy w F1, który zakończył się bez jego zwycięstwa w jakimkolwiek wyścigu.

Choć sezon 2023 nie zaczął się dla siedmiokrotnego mistrza świata zbyt kolorowo, mając na uwadze jego poprzednie lata, to wyścig w Australii pokazał, że ten sezon nie jest jeszcze stracony. Hamilton zajął w Melbourne drugą pozycję.

Wymagało to jednak problemów Sergio Pereza w kwalifikacjach, a także wycofania się z wyścigu kolegi z drużyny Hamiltona, George'a Russella, który pokonał go we wszystkich dotychczasowych sesjach kwalifikacyjnych sezonu 2023.

Sam Hamilton powiedział, że jego młodszy rodak wykonuje świetną robotę, podczas gdy Lewis nie poznał jeszcze dokładnie wszystkich niuansów nowego bolidu Mercedesa W14.

Były partner zespołowy Lewisa Hamiltona z czasów McLarena, a także mistrz świata z sezonu 2009, Jenson Button, wskazał możliwy problem w technice jazdy siedmiokrotnego mistrza.

- Ma to związek z tym, czego nie czujesz [w samochodzie]. Myślę, że to jest największy problem z Lewisem. Dość agresywnie wciska gaz, dość agresywnie hamuje i wszystko robi za pomocą kierownicy, więc musi czuć, co dzieje się z tyłu samochodu, przez swoje ręce - powiedział Jenson Button dla Sky Sports.

- Nie rozumie tego, więc nie ma pewności siebie, aby naciskać. Te samochody i tak są trudne w prowadzeniu, szczególnie w kwalifikacjach, a jeśli nie masz tej pewności, nie możesz wycisnąć maksymalnych osiągów - dodał Button.