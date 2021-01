Button pozytywnie o przyszłości

Podstawę nowych przepisów opracowano już w 2019 roku. Rewolucja miała nadejść w sezonie 2021, jednak ze względu na pandemię koronawirusa, zamknięcie fabryk i poszukiwanie oszczędności postanowiono przełożyć ją o rok. Pomimo spekulacji o kolejnym opóźnieniu, władze F1 zapewniają, że samochody stworzone w oparciu o nową koncepcję (m.in. powrót efektu przypowierzchniowego) wyjadą na tory w 2022 roku.

Rewolucja ma poprawić widowisko na torze, a w połączeniu z wprowadzonym już w tym roku limitem wydatków sprawić, że więcej zespołów będzie w stanie zagrozić dominującemu od kilku sezonów Mercedesowi. Button uważa, że natychmiastowej „zmiany warty” nie będzie, ale w sezonie 2022 walka o podium będzie bardziej zacięta niż dotychczas.

- W sezonie 2021 ponownie [mistrzem] będzie Mercedes i mógłbym postawić pieniądze, że Lewis [Hamilton] zdobędzie tytuł - powiedział Button w rozmowie z serwisem PlanetF1. - Sądzę jednak, że w przyszłości inni rzucą wyzwanie Mercedesowi, który teraz jest na szczycie. Mają świetnych ludzi, mają fundusze. Nie muszą martwić się o pieniądze i zastanawiać skąd wziąć zapasowe części do samochodów.

- Zespoły nieustannie testują części przy pomocy CFD [obliczeniowa mechanika płynów]. Czas w tunelu aerodynamicznym jest ograniczony, ale dzięki CFD non stop rozwijają części. Mercedes ma fundusze na szybką budowę tych części. Wiele ekip nie ma takiej możliwości.

- Mam nadzieję, że limit budżetowy sprawi, że więcej zespołów włączy się do walki. Formuła 1 stała się teraz bardziej interesująca dla inwestorów. Kupiono Williamsa, McLaren dostał spory zastrzyk gotówki. Sport zdecydowanie idzie do przodu. Biorąc pod uwagę również to, iż na czele stoi Ross Brawn, kierunek w którym podążać ma sport pod względem wyglądu samochodów i tego, jak będą mogły ze sobą rywalizować, zostanie prawidłowo określony.

- Uważam, że Formuła 1 to dobre miejsce i jestem podekscytowany tym, kto może znaleźć się na czele w 2022 roku. Miejmy nadzieję, że tytuł będzie sprawą otwartą i zobaczymy więcej samochodów walczących o podium, niż ma to miejsce teraz - zakończył Jenson Button.