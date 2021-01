Button zadebiutował w Formule 1 w 2000 roku jeżdżąc dla Williamsa. W sezonie 2009 sięgnął po mistrzostwo świata jako reprezentant Brawn GP. Ostatnie grand prix zaliczył w 2017 roku, współpracując wówczas z McLarenem.

Od czasu opuszczenia Formuły 1 pozostał aktywnie zaangażowany w sporty motorowe. Koncentrował się głównie na startach w Super GT i WEC. Prowadził również własny zespół w British GT.

Teraz wraca do F1 w roli doradcy Williamsa.

W wydanym w piątek oświadczeniu poinformowano, że Brytyjczyk będzie „udzielał porad i wskazówek zespołowi z Grove, a także wspierał rozwój kierowców wyścigowych oraz juniorów. W sezonie 2021 będzie towarzyszył Williamsowi w wielu grand prix”.

- Cieszę się mogąc powiedzieć, że po raz kolejny podpisałem kontrakt z Williamsem - powiedział Button. - Kiedy miałem 19 lat był to moment, który zmienił moje życie. Pomimo tego, że od tamtej chwili minęło 20 lat, już czuję, jakbym nigdy nie odszedł (z zespołu). Sir Frank Williams uwierzył we mnie, za co zawsze będę wdzięczny. Teraz jestem niesamowicie podekscytowany możliwością powrotu i wspierania zespołu w ich dążeniu do sukcesu. Przed nami dużo ciężkiej pracy, ale nie mam wątpliwości co do tego, że przyszłość tej fantastycznej ekipy rysuje się w jasnych barwach.

Button będzie też uczestniczył w działaniach marketingowych Williamsa. Pozostaje zaangażowany jako ekspert i analityk w Sky Sport F1.