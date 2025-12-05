Były kierowca Formuły 1 aresztowany
Prawnik Adriana Sutila wydał oświadczenie po aresztowaniu niemieckiego kierowcy wyścigowego.
Adrian Sutil, Force India F1 VJM01
Autor zdjęcia: James Moy
W ubiegłym tygodniu pojawiły się doniesienia, że były kierowca Formuły 1, Adrian Sutil, został zatrzymany w związku z zarzutami dotyczącymi oszustw finansowych. Jego pełnomocnik, adwokat Dirk Schmitz, wydał w dniu dzisiejszym oświadczenie w imieniu byłego kierowcy m.in. Saubera i Force India.
Według doniesień niemiecki kierowca przebywa w areszcie śledczym w zakładzie karnym w Badenii-Wirtembergii i jest podejrzany „wraz z innymi o kwalifikowane oszustwo oraz wspólnie dokonane sprzeniewierzenie ”.
W oświadczeniu prawnika Sutil stanowczo zaprzecza stawianym mu zarzutom. - Z jego punktu widzenia do tej pory nie doszło do wyrządzenia szkody finansowej osobom trzecim - powiedział Schmitz.
Schmitz wyjaśnił również, dlaczego Sutil przebywa obecnie w areszcie w Niemczech, twierdząc, że wynika to „z faktu, iż pan Sutil nie ma miejsca zamieszkania w Niemczech, a jedynie w Monako”.
W oświadczeniu dodano, że Sutil jest przekonany, że śledztwo oczyści go z zarzutów, i wskazano, że sam Sutil padł ofiarą „poważnego przestępstwa przeciwko mieniu w europejskiej przestrzeni”.
