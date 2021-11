Po dwudziestu minutach od rozpoczęcia sesji na torze pojawili się wszyscy oprócz zawodników Mercedesa. Większość ekip decydowała się na ogumienie miękkie, bądź pośrednie. Niektórzy korzystali również z twardej mieszanki.

Na prowadzenie wysunął się Max Verstappen uzyskując czas 1:12.102 na oponach oznaczonych czerwonym kolorem. Zaskakująco wysoko znalazł się Esteban Ocon, który uzyskał drugi czas. Francuz był prawie o sekundę wolniejszy od kierowcy Red Bulla. Za zawodnikiem Alpine znaleźli się Sergio Perez oraz zawodnicy AlphaTauri. W pierwszej dziesiątce znaleźli się również George Russel i Nicholas Latifi.

Kierowcy Mercedesa w końcu pojawili się na torze. Valtteri Bottas wykręcił na miękkiej mieszance ósmy czas, natomiast Lewis Hamilton piętnasty.

Sergio Perez poprawił się na 1:12.903, dzięki czemu w tabeli znalazł się na drugiej pozycji przed Estebanem Oconem.

Chwilę później nowym, zaskakującym liderem serii stał się dwukrotny mistrz - Fernando Alonso 1:11.238. Hiszpan wykonał na miękkiej mieszance o ponad 0.800 sekundy lepsze okrążenie od Verstappena.

Lewis Hamilton przebił się do pierwszej dziesiątki, natomiast Valtteri Bottas spadł na przedostatnią pozycję. Z czasem Fin poprawił się we wszystkich sektorach, uzyskując czwarty czas. Chwilę później za fińskim kierowcą znalazł się Hamilton. Bottas jeszcze raz wyjechał na szybkie okrążenie przebijając się do pierwszej trójki. Esteban Ocon został wypchnięty na czwarte pole.

Wyniki - Trening 2