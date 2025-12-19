Amerykański zespół dołączy do stawki z doświadczonymi kierowcami Sergio Perezem i Valtterim Bottasem jako jedenasty zespół F1.

Chociaż przyszłoroczne zmiany w regulaminie zmienią układ sił, Collins stwierdziła, że ​​zespół wspierany przez General Motors prawdopodobnie będzie miał problemy, porównując jego start do debiutu Haasa w mistrzostwach w 2016 roku.

- Myślę, że Cadillac będzie miał trudności ze skompletowaniem nowego zespołu, ze zgromadzeniem wszystkich ludzi i zbudowaniem samochodu, który będzie konkurencyjny – powiedziała podczas Sky Sports F1 Show.

- Tak jak to miało miejsce w 2016 roku, kiedy Haas dołączył do stawki. Pamiętam, jak w tamtym czasie byłam w McLarenie, wchodziłam na tor w piątek rano, podczas gdy ekipa Haasa wychodziła z niego, żeby wziąć prysznic i wrócić na tor.

- Bardzo się męczyli, żeby przygotować nowy samochód na Australię. Myślę więc, że Cadillac ma ciężkie zadanie przed sobą i jeśli zdążą przygotować samochód na inaugurację sezonu, to już odniosą zwycięstwo pod każdym względem.

Omawiając zmiany, Collins zauważyła, że w dalszym ciągu panuje przekonanie, że zespoły napędzane silnikami Mercedesa prawdopodobnie znajdą się z przodu.

Sergio Perez, Cadillac Racing Autor zdjęcia: Jacopo Rava

- Myślę, że status quo się zmieni wśród zespołów, ponieważ wiele będzie zależało od tego, kto ma dobry silnik, a kto nie. Mówi się, że samochody zespołów napędzanych silnikami Mercedesa awansują pierwsze na szczyt, ale nie wiemy tego na pewno.

- Mercedes zaopatruje w jednostki napędowe również McLarena, Williamsa i Alpine, więc oni będą się uczyć znacznie szybciej niż np. Honda, która zaopatruje tylko jeden zespół - dodała.

Cadillac wchodzi do Formuły 1 jako partner zespołu Andretti i początkowo będzie korzystał z silników Ferrari, a następnie General Motors (właściciel Cadillaca) od sezonu 2029 dostarczy własne silniki V6 Turbo.