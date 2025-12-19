Wszystkie serie
Zasubskrybuj

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska Polska
Formuła 1

Cadillac będzie miał pod górę?

Analityczka strategii Formuły 1 w Sky Sports, Bernadette Collins, uważa że Cadillac może mieć spore problemy w debiucie w F1, ale nie można go też lekceważyć.

Piotr Furman
Edytowano:
Bottas startet neues Abenteuer: Erster Arbeitstag bei Cadillac vor F1-Comeback

Bottas startet neues Abenteuer: Erster Arbeitstag bei Cadillac vor F1-Comeback

Autor zdjęcia: Cadillac

Amerykański zespół dołączy do stawki z doświadczonymi kierowcami Sergio Perezem i Valtterim Bottasem jako jedenasty zespół F1.

Chociaż przyszłoroczne zmiany w regulaminie zmienią układ sił, Collins stwierdziła, że ​​zespół wspierany przez General Motors prawdopodobnie będzie miał problemy, porównując jego start do debiutu Haasa w mistrzostwach w 2016 roku.

- Myślę, że Cadillac będzie miał trudności ze skompletowaniem nowego zespołu, ze zgromadzeniem wszystkich ludzi i zbudowaniem samochodu, który będzie konkurencyjny – powiedziała podczas Sky Sports F1 Show.

Czytaj również:

- Tak jak to miało miejsce w 2016 roku, kiedy Haas dołączył do stawki. Pamiętam, jak w tamtym czasie byłam w McLarenie, wchodziłam na tor w piątek rano, podczas gdy ekipa Haasa wychodziła z niego, żeby wziąć prysznic i wrócić na tor.

- Bardzo się męczyli, żeby przygotować nowy samochód na Australię. Myślę więc, że Cadillac ma ciężkie zadanie przed sobą i jeśli zdążą przygotować samochód na inaugurację sezonu, to już odniosą zwycięstwo pod każdym względem.

Omawiając zmiany, Collins zauważyła, że w dalszym ciągu panuje przekonanie, że zespoły napędzane silnikami Mercedesa prawdopodobnie znajdą się z przodu.

Sergio Perez, Cadillac Racing

Sergio Perez, Cadillac Racing

Autor zdjęcia: Jacopo Rava

- Myślę, że status quo się zmieni wśród zespołów, ponieważ wiele będzie zależało od tego, kto ma dobry silnik, a kto nie. Mówi się, że samochody zespołów napędzanych silnikami Mercedesa awansują pierwsze na szczyt, ale nie wiemy tego na pewno.

- Mercedes zaopatruje w jednostki napędowe również McLarena, Williamsa i Alpine, więc oni będą się uczyć znacznie szybciej niż np. Honda, która zaopatruje tylko jeden zespół - dodała.

Cadillac wchodzi do Formuły 1 jako partner zespołu Andretti i początkowo będzie korzystał z silników Ferrari, a następnie General Motors (właściciel Cadillaca) od sezonu 2029 dostarczy własne silniki V6 Turbo.

Czytaj również:

Udostępnij lub zapisz ten artykuł

Poprzedni artykuł Rozwój ściśle kontrolowany

Najciekawsze komentarze
Więcej o
Piotr Furman
Leclerc nie miał czasu dla kolegi

Leclerc nie miał czasu dla kolegi

Formuła 1
Formuła 1
Leclerc nie miał czasu dla kolegi
M-Sport gotowy na Monte Carlo

M-Sport gotowy na Monte Carlo

WRC
WRC
Rajd Monte Carlo
M-Sport gotowy na Monte Carlo
Pierwsze przymiarki Bottasa

Pierwsze przymiarki Bottasa

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
Abu Dhabi Testing
Pierwsze przymiarki Bottasa
Cadillac Racing
Więcej o
Cadillac Racing
General Motors zatwierdzony

General Motors zatwierdzony

Formuła 1
Formuła 1
GP Arabii Saudyjskiej
General Motors zatwierdzony
Perez powróci do Formuły 1?

Perez powróci do Formuły 1?

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
GP Chin
Perez powróci do Formuły 1?
Montoya kwestionuje rozważania Cadillaca

Montoya kwestionuje rozważania Cadillaca

Formuła 1
Formuła 1
GP Australii
Montoya kwestionuje rozważania Cadillaca

Najnowsze wiadomości

Leclerc nie miał czasu dla kolegi

Leclerc nie miał czasu dla kolegi

Formuła 1
F1 Formuła 1
Leclerc nie miał czasu dla kolegi
M-Sport gotowy na Monte Carlo

M-Sport gotowy na Monte Carlo

WRC
WRC WRC
Rajd Monte Carlo
M-Sport gotowy na Monte Carlo
Pourchaire: zasługiwałem na lepszą szansę

Pourchaire: zasługiwałem na lepszą szansę

WEC
wec WEC
Pourchaire: zasługiwałem na lepszą szansę
Dwudziestu dwóch na liście

Dwudziestu dwóch na liście

Formuła 1
F1 Formuła 1
Dwudziestu dwóch na liście

Prime

Poznaj pakiet premium
Pierwsze przymiarki Bottasa

Pierwsze przymiarki Bottasa

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
Abu Dhabi Testing
Autor Piotr Furman
Pierwsze przymiarki Bottasa
Perez nie oszczędza Red Bulla

Perez nie oszczędza Red Bulla

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
Autor Piotr Furman
Perez nie oszczędza Red Bulla
Verstappen odda numer

Verstappen odda numer

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
Autor Piotr Furman
Verstappen odda numer
Koniec ery Marko

Koniec ery Marko

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
Autor Piotr Furman
Koniec ery Marko
Zobacz więcej

Prosimy o kontakt

© 2025 Motorsport Network Wszelkie prawa zastrzeżone

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska Polska
Filtry