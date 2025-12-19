Cadillac będzie miał pod górę?
Analityczka strategii Formuły 1 w Sky Sports, Bernadette Collins, uważa że Cadillac może mieć spore problemy w debiucie w F1, ale nie można go też lekceważyć.
Autor zdjęcia: Cadillac
Amerykański zespół dołączy do stawki z doświadczonymi kierowcami Sergio Perezem i Valtterim Bottasem jako jedenasty zespół F1.
Chociaż przyszłoroczne zmiany w regulaminie zmienią układ sił, Collins stwierdziła, że zespół wspierany przez General Motors prawdopodobnie będzie miał problemy, porównując jego start do debiutu Haasa w mistrzostwach w 2016 roku.
- Myślę, że Cadillac będzie miał trudności ze skompletowaniem nowego zespołu, ze zgromadzeniem wszystkich ludzi i zbudowaniem samochodu, który będzie konkurencyjny – powiedziała podczas Sky Sports F1 Show.
- Tak jak to miało miejsce w 2016 roku, kiedy Haas dołączył do stawki. Pamiętam, jak w tamtym czasie byłam w McLarenie, wchodziłam na tor w piątek rano, podczas gdy ekipa Haasa wychodziła z niego, żeby wziąć prysznic i wrócić na tor.
- Bardzo się męczyli, żeby przygotować nowy samochód na Australię. Myślę więc, że Cadillac ma ciężkie zadanie przed sobą i jeśli zdążą przygotować samochód na inaugurację sezonu, to już odniosą zwycięstwo pod każdym względem.
Omawiając zmiany, Collins zauważyła, że w dalszym ciągu panuje przekonanie, że zespoły napędzane silnikami Mercedesa prawdopodobnie znajdą się z przodu.
Sergio Perez, Cadillac Racing
Autor zdjęcia: Jacopo Rava
- Myślę, że status quo się zmieni wśród zespołów, ponieważ wiele będzie zależało od tego, kto ma dobry silnik, a kto nie. Mówi się, że samochody zespołów napędzanych silnikami Mercedesa awansują pierwsze na szczyt, ale nie wiemy tego na pewno.
- Mercedes zaopatruje w jednostki napędowe również McLarena, Williamsa i Alpine, więc oni będą się uczyć znacznie szybciej niż np. Honda, która zaopatruje tylko jeden zespół - dodała.
Cadillac wchodzi do Formuły 1 jako partner zespołu Andretti i początkowo będzie korzystał z silników Ferrari, a następnie General Motors (właściciel Cadillaca) od sezonu 2029 dostarczy własne silniki V6 Turbo.
