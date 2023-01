W odpowiedzi na słowa prezesa FIA, który chce rozszerzyć stawkę F1, Michael Andretti ogłosił w zeszłym tygodniu partnerstwo z grupą General Motors, z myślą o dołączeniu do F1 w nadchodzących latach.

Jednak reakcja wielu osób w F1 była co najmniej chłodna. Wydano oświadczenie, w którym F1 twierdzi, że trwają rozmowy z innymi, mniej widocznymi stronami na temat dołączenia do stawki, a także przypomina, że ​​zarówno władze sportu, jak i istniejące zespoły muszą wyrazić zgodę na wszelkie nowe zgłoszenia, a nie tylko FIA.

Rory Harvey, globalny wiceprezes firmy Cadillac, zauważył reakcję F1 i zdystansował się od bezpośredniej odpowiedzi, ale jest przekonany, że Andretti i Cadillac mają "bardzo dobrą propozycję”.

- Nie posunęlibyśmy się naprzód, gdybyśmy nie uważali, że jest to propozycja, która spełnia wymagania i daje nam możliwość odniesienia sukcesu. Jest jeszcze długa droga do przebycia. Szczegóły nie zostały jeszcze ujawnione, więc musimy to zrobić jako pierwszy krok. Będziemy musieli złożyć naszą deklarację zainteresowania, a następnie zobaczyć, jak potoczy się cały proces - powiedział Harvey.

FIA formalnie nie rozpoczęła jeszcze procesu rozszerzania stawki, w ramach którego będzie się starała o wyrażenie jednoznacznego zainteresowania przed przejściem przez rygorystyczny proces. Prezydent FIA, Mohammed Ben Sulayem, powiedział, że był zaskoczony „negatywną reakcją” na plany Andrettiego i Cadillaca.

Wiele osób w F1 nadal ma obawy co do faktycznego poziomu zaangażowania General Motors, biorąc pod uwagę, że plan zakładałby współpracę z istniejącym producentem jednostek napędowych. Istnieje obawa, że ​​jeśli Andretti otrzyma silnik od Renault, a następnie zmieni nazwę na Cadillaca, nie będzie to prawdziwe zobowiązanie producenta.

Harvey powiedział, że nie chce spekulować na temat niektórych artykułów, ale Cadillac pozostaje „bardzo podekscytowany” projektem w ramach struktur wewnętrznych.

- Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby pokazać, co naszym zdaniem możemy wnieść do Formuły 1. Wierzymy, że dysponujemy mieszanką umiejętności, aby stworzyć pakiet, który zapewni nam konkurencyjność - zapewnił globalny wiceprezes Cadillaca.

Czytaj również: Andretti krytykuje chciwość F1

Rory Harvey powiedział jednocześnie, że zamiar wejścia Cadillaca do Formuły 1 nie wpłynie negatywnie na programy w IMSA WeatherTech SportsCar Championship i Długodystansowych Mistrzostwach Świata FIA.

Cadillac zadebiutuje swoim najnowszym sportowym prototypem, V-LMDh, podczas 24-godzinnego wyścigu na Daytonie. W akcji znajdą się trzy egzemplarze - dwa prowadzone przez Chip Ganassi Racing oraz jeden przez Action Express Racing. Następnie jeden z samochodów Chip Ganassi przeniesie się z IMSA do WEC na resztę sezonu 2023.

Zapytany, czy projekt Andretti-Cadillac odwróci uwagę od wysiłków związanych z samochodami sportowymi, Harvey odpowiedział:

- Z naszej perspektywy zaangażowanie w F1 to uzupełnienie tego, co robimy. Nie sądzimy, aby miało to negatywny wpływ. Nasz rodowód jest związany z wyścigami samochodowymi. Minęło ponad 70 lat, odkąd weszliśmy do sportów motorowych i odnieśliśmy wiele sukcesów w różnych seriach. Stany Zjednoczone są dla nas niezwykle istotne, a seria IMSA jest bardzo ważna. Ponadto chcemy rywalizować w Długodystansowych Mistrzostwach Świata.