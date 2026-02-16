Cadillac udokumentowany
Cadillac jeszcze nie rozpoczął debiutanckiego sezonu w Formule 1, a już powstaje o nim film dokumentalny.
Cadillac F1 livery
Autor zdjęcia: Cadillac Communications
Keanu Reeves uchyla rąbka tajemnicy na temat dokumentu o zespole Cadillaca. Hollywoodzki aktor współpracuje z amerykańskim zespołem, tworząc dokument o debiutującej ekipie w stawce F1.
Dokument został zapowiedziany już w lipcu 2025 roku i ma na celu zaprezentowanie drogi amerykańskiego zespołu do mistrzostw.
- Jestem częścią dokumentu o Cadillacu w Formule 1. Chcemy pokazać ich drogę do pierwszego wyścigu w marcu w Australii – wyjaśnił aktor w wywiadzie dla F1 TV podczas przedsezonowych testów w Bahrajnie.
Reeves był wcześniej twarzą czteroodcinkowego serialu dokumentalnego o Brawn GP, „Brawn: The Impossible Formula 1 Story”, który ukazał się w 2023 roku na platformach Disney+ i BBC.
- To niesamowicie głębokie przeżycie – dodał Reeves, zapytany o to, czego nauczył się podczas pracy nad tymi dwoma dokumentami. - To bardzo intensywna praca, podczas której patrzymy na samochód wyścigowy, tor, techniczną stronę i na to, co jest potrzebne, aby zbudować samochód według nowych przepisów.
- A ponieważ zaczynamy naszą opowieść zanim jeszcze zespół wszedł do Formuły 1, pojawi się trochę historii o FIA, FOM i opowieści z wyścigowego świata.
Keanu Reeves, Jenson Button
Autor zdjęcia: Disney
Dan Towriss, prezes TWG Motorsports i zespołu Cadillaca, powiedział o dokumencie: - To historia śmiałej ambicji i nieustępliwej determinacji. Jesteśmy zaszczyceni i dumni, że możemy współpracować z Keanu, którego pasja i wiedza o wyścigach sięgają zenitu i że możemy współpracować z GM przy tej niesamowitej historii.
- Mamy okazję powitać nowe pokolenie fanów Formuły 1, a kreatywność Keanu to idealna iskra, która rozpali tę pasję - dodał.
Reeves jest jednym z najbardziej znanych aktorów, reżyserów i producentów filmowych w Hollywood. W 1994 zagrał w filmie „Speed: Niebezpieczna prędkość”, który stał się ogromnym sukcesem komercyjnym (film zarobił 350 mln dolarów). Dzięki tej produkcji stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych i najlepiej zarabiających aktorów amerykańskich.
