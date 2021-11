Obecny szef Williamsa, Jost Capito pełnił funkcję dyrektora ds. sportów motorowych Volkswagena w latach 2012-2016, kiedy niemiecki koncern dominował w Rajdowych Mistrzostwach Świata.

VW Group (Porsche, Audi) rozważa wejście do F1 w 2026 roku, kiedy zmienią się przepisy dotyczące jednostek napędowych. Szefowie obu marek byli w tym roku obecni na spotkaniach na wysokim szczeblu z urzędnikami F1, aby omówić, jak będą wyglądały przyszłe regulacje.

Wiceprezes Porsche ds. sportów motorowych, Thomas Laudenbach, powiedział na początku tego miesiąca, że warunki dla niemieckiej marki, aby wejść, są do spełnienia.

Capito został zapytany, co sądzi o potencjalnym wejściu Porsche lub Audi do F1.

- Uważam, że w dużej mierze zależy to od przepisów. Jeśli brali udział w dyskusjach na temat regulacji silników, to raczej podchodzą poważnie do tej kwestii.

Szef Williamsa uważa, że Grupie VW byłoby trudniej zbudować własny zespół. Wcześniej marki należące do koncernu Volkswagena współpracowały z innymi ekipami.

- Trudno sobie poradzić z przepisami związkowymi, dlatego Audi, czy BMW współpracowało z innymi. Prowadzenie zespołu fabrycznego to niełatwe zadanie - zakończył.