Wielu obserwatorów zgadza się, że dominujący od czasu nastania ery hybrydowej w Formule 1 - zespół Mercedesa, nagle ma kłopoty z tegorocznym bolidem W12 po narzuconych zmianach w aerodynamice na sezon 2021.

Jest też jednak wiele komentarzy, że mimo problemów napotkanych podczas testów przedsezonowych w Bahrajnie, ekipa z Brackley pozostaje faworytem w rozpoczynających się za tydzień mistrzostwach.

- Jeśli mówimy o faworycie tych mistrzostw, to nadal jest nim Mercedes - powiedział dyrektor sportowy Ferrari, Laurent Mekies. - Chociaż faktycznie, zaliczyli prawdopodobnie najgorszy początek sezonu od siedmiu lat.

Wielu z radością powitałoby innych triumfatorów niż Mercedes. Pośród tych opinii, dyrektor zespołu Williamsa, Jost Capito, odpowiedzialny wcześniej za niezwykle udany program Volkswagena w WRC wskazuje, że sztuczne wyrównywanie osiągów przez różne zmiany w przepisach, jest niewłaściwe.

- Jeśli dany zespół dominuje przez lata, to po prostu dlatego, że jest lepszy od pozostałych - powiedział Capito. - W rajdach, kiedy Volkswagen odniósł niesamowity sukces, Jean Todt podszedł kiedyś do mnie i powiedział „zbyt często wygrywacie”, na co ja odparłem „lepiej powiedz innym, że przegrywają zbyt często”.

- Myślę, że w sportach motorowych, zwłaszcza w Formule 1, nie powinno się wprowadzać sztucznych ograniczeń w rywalizacji. Jeśli ktoś wygrywa przez dziesięć lat, pozwólmy im na to. Reszta musi ich dogonić.

- Jeśli spadnie wartość Formuły 1, wszyscy zaangażowani stracą na tym - dodał. - Na spotkaniach zespołów zawsze będę opowiadał się za decyzjami korzystnymi dla sportu, a nie dla jakiejś ekipy.

