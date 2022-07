Carlos Sainz rozpoczął wyścig z pole position, ale po drugim starcie nie zdołał zbyt długo utrzymać pierwszego miejsca. Dopiero na ostatnich etapach zawodów na Silverstone udało mu się odzyskać prowadzenie gdy wskoczył przed partnera z Ferrari - Charlesa Leclerca, który ostatecznie finiszował na czwartej pozycji.

- Podobnie jak Carlos, musiałem czekać siedem lat na moje pierwsze zwycięstwo w Formule 1, więc wiem, jak bardzo jest szczęśliwy i jak dużą ulgę poczuł. Wygranie pierwszego wyścigu F1 to ogromne osiągnięcie. Nagle lata ciężkiej pracy i skupienia przynoszą efekty - powiedział Mika Hakkinen.

Fin uważa Sainza za utalentowanego kierowcę: - To zwycięstwo daje mu oddech, zdejmuje z niego pewną presję i oczekuję, że nabierze więcej pewności siebie, również w kontekście swoich umiejętności.

Szef Scuderii Ferrari, Mattia Binotto, w odniesieniu do sukcesu swojego kierowcy, przekazał: - Bardzo cieszę się z powodu Carlosa, musiał poczekać do swojego 150 wyścigu na to zwycięstwo. Mam nadzieję, że na następne nie będzie oczekiwał przez kolejnych 150. Zasłużył na to, ciężko pracował na ten wynik i wreszcie się udało.

- Myślę, że Carlosa czekają kolejne triumfy, mam taką nadzieję. Jest świetnym kierowcą i teraz bardziej uwierzy w siebie. Teraz mamy dwóch zawodników, których stać na zwycięstwa w wyścigach. To świetna sytuacja, która zwiększa szanse na nasz sukces. Kiedy wprowadziliśmy Sainza do zespołu, wiedzieliśmy, że jest silnym zawodnikiem, który potrafi zdobywać punkty. Potwierdził również, że teraz może osiągać najlepsze wyniki.

