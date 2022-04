Sainz dołączył do Scuderii przed rozpoczęciem ubiegłorocznej rywalizacji. Hiszpan zastąpił w Maranello Sebastiana Vettela, który opuścił włoską stajnię po sześciu sezonach współpracy.

O nowym kontrakcie Sainza mówiono od jakiegoś czasu. Spekulowano nawet, że kością niezgody pozostaje długość nowej umowy. W czwartek poinformowano, że 27-latek pozostanie w Ferrari przynajmniej do zakończenia sezonu 2024.

- Jestem bardzo szczęśliwy z powodu przedłużenia kontraktu ze Scuderia Ferrari - przekazał Sainz. - Od zawsze mówiłem, że nie ma w Formule 1 lepszego zespołu, dla którego mógłbym się ścigać i po roku spędzonym razem z nimi mogę potwierdzić, iż wkładanie tego kombinezonu i reprezentowanie tej ekipy jest wyjątkowe i z niczym nieporównywalne.

- Mój pierwszy sezon w Maranello był solidny i konstruktywny, a cała grupa rozwijała się razem. A rezultaty tej pracy widoczne są w tegorocznej kampanii. Poprzez to przedłużenie i przejaw zaufania do mojej osoby czuję się wzmocniony i nie mogę się doczekać, by wsiąść do samochodu, zrobić co w mojej mocy dla Ferrari i dać radość fanom.

- F1-75 udowadnia, że jest topowym samochodem i pozwala mi dążyć do moich celów, zaczynając od pierwszego zwycięstwa w wyścigu.

Mattia Binotto, szef zespołu, dodał: - Mówiłem już wiele razy, że wierzę, iż mamy najlepszy duet kierowców w Formule 1, więc z każdym kolejnym wyścigiem przedłużenie kontraktu z Carlosem wydawało się całkowicie naturalnym krokiem, zapewniającym stabilizację i ciągłość.

- Podczas swojej dotychczasowej obecności w zespole udowodnił on, że ma talent, którego od niego oczekiwaliśmy, osiągając imponujące wyniki i wykorzystując wszystkie możliwości. Poza samochodem również ciężko pracuje, dbając o najdrobniejsze szczegóły, co pomogło całej ekipie poprawić się i zrobić postępy.

- Razem możemy mierzyć wysoko i jestem przekonany, że Carlos wraz z Charlesem może odegrać znaczącą rolę w napędzaniu legendy Ferrari i napisze nowe rozdziały w historii naszego zespołu.

W sezonie 2021 Sainz czterokrotnie stawał na podium i w końcowej tabeli był lepszym z dwójki Ferrari. Leclerca wyprzedził o 5,5 punktu. W bieżącej kampanii to Monakijczyk jest zdecydowanie z przodu. Hiszpan ma na koncie drugie i trzecie miejsce oraz nieukończony wyścig w Australii. Dystans do zespołowego kolegi wynosi 38 oczek.

