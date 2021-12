Najlepsze czasy kierowców Red Bull Racing w drugim treningu przed Grand Prix Abu Zabi były bardzo zbliżone. Max Verstappen wykręcił 1:24,332, a Sergio Pérez 1:24,400.

Po piątkowych zajęciach Formuły 1 na torze Yas Marina, Meksykanin przyznał, że inżynierowie celowo zupełnie inaczej ustawili bolidy kierowców ekipy z Milton Keynes, w celu sprawdzenia, która konfiguracja jest lepsza.

- Mamy dużo pracy do wykonania tego wieczoru - powiedział Pérez. - Próbowaliśmy zupełnie różnych ustawień w obydwóch samochodach. Dzięki temu mamy dużo danych do analizy. Mam nadzieję, że pomoże to w znacznym stopniu w poprawieniu naszej prędkości.

Przed sobotnimi kwalifikacjami i niedzielnym wyścigiem, szef RBR - Christian Horner podkreślił, że Pérez przede wszystkim ma pomóc Verstappenowi w pokonaniu Hamiltona w walce o tytuł.

- On wie, co ma robić w ten weekend - powiedział Horner. - W walce o mistrzostwo konstruktorów możemy już tylko liczyć na kłopoty Mercedesa. Dla tego teraz, w tej sytuacji praca Péreza polega w dużej mierze na pomaganiu swojemu partnerowi.

- Jest świetnym graczem zespołowym i taki był przez cały rok. Zrobi wszystko, co w jego mocy, aby wspierać Maxa. Jednak, aby to się udało, najpierw musi zapewnić sobie jak najwyższe pole startowe w kwalifikacjach - podkreślił.

