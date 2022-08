Charles Leclerc przystępuje w ten weekend do Grand Prix Belgii ze stratą osiemdziesięciu punktów do lidera mistrzostw Maxa Verstappena. Przed przerwą letnią na wzrost tej różnicy przyczyniły się wypadek Monakijczyka, gdy podążał na prowadzeniu w GP Francji oraz błędy strategiczne Ferrari w GP Węgier, które sprawiły, że mimo szans na wysoki finisz spadł na szóstą pozycję podczas gdy Holender cieszył się z kolejnego triumfu.

Leclerc przyznał, że po pierwszej części obecnej kampanii był wyczerpany przez „nagromadzenie się wielu emocji”. Natomiast wraz z powrotem do akcji wskazuje, że Ferrari musi teraz „zmaksymalizować każdą szansę” która pojawia się na ich drodze.

- Potrzebowałem tego - powiedział Leclerc o letniej przerwie. - Pierwsza połowa sezonu była pełna wzlotów i upadków, przez co nagromadziło się mnóstwo emocji.

- Tak duża kumulacja różnych przeżyć jest bardzo męcząca. Byłem więc zadowolony z wyjazdu na wakacje i wykorzystałem te trzy tygodnie najlepiej jak to możliwe, spędzając je z rodziną i przyjaciółmi. Było po prostu wspaniale - nie ukrywał.

- Cóż, teraz musimy podchodzić do realizacji naszego zadania krok po kroku, z wyścigu na wyścig. Jasne jest, że należy zmaksymalizować każdą okazję, jaka pojawi się przed nami. Ja wciąż wierzę w mistrzostwo - zapewnił. - Oczywiście stanowi to ogromne wyzwanie, ale nie odpuszczę aż do samego końca.

Strategiczne decyzje Ferrari podczas dotychczasowych wyścigów były mocno kwestionowane w pierwszej części sezonu. Przyczyniły się do tej dużej przepaści w punktacji między Verstappenem i ich kierowcą.

Jednak szef zespołu Mattia Binotto upiera się, że mimo licznych błędów jakiekolwiek zmiany w ich strukturach nie są potrzebne, a Leclerc jest pewien, że „wyciągnęli wnioski” z błędów popełnionych na Węgrzech.

