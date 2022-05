Charles Leclerc zanotował najszybszy rezultat w trzeciej sesji treningowej, pokonując okrążenie w czasie 1'19.772. Druga lokata należała do Maxa Verstappena, a czołową trójkę uzupełnił George Russell. Czy taka sama będzie kolejność po sesji kwalifikacyjnej, która rusza już o 16:00 polskiego czasu?

Na początku sesji na tor wyjechały oba bolidy McLarena, jednak tylko Lando Norris zanotował dłuższy przejazd na pośrednich oponach. Pierre Gasly w tym samym czasie miał problemy w swoim Alpha Tauri. Z tyłu bolidu Francuza zaczął wydobywać się biały dym, więc zawodnik musiał zostać w garażu. Mechanicy pracowali przy jego bolidzie na tyle długo, że Pierre nie wrócił już na tor.

Drugim kierowcą notującym rezultat w FP3 był Valtteri Bottas, który próbował odnaleźć się w bolidzie na miękkich oponach, po tym, jak stracił dużą część piątkowych sesji. W tym samym czasie okrążenia instalacyjne pokonywały bolidy Aston Martina. W pierwszych 10 minutach sesji na torze zobaczyliśmy jeszcze tylko duet Haasa i Yukiego Tsunodę.

Czytaj również: Seria koszmarów Bottasa

Po około 15 minutach sesji prawy tylny hamulec w bolidzie Micka Schumachera zaczął płonąć. Niemiec zdołał dojechać do boksów, gdzie mechanicy ugasili pożar zniszczonego hamulca. Kierowca Haasa nie pojawił się już na torze w tej sesji. Po tym wydarzeniu na tor zaczęło wyjeżdżać coraz więcej kierowców, a z garażu ani razu nie ruszyły się dotychczas tylko duety Red Bulla, Williamsa, Mercedesa.

Czas Valtteriego Bottasa z początku sesji pobili dopiero kierowcy Ferrari, notując jednak rezultaty powyżej 1'20.000, czyli daleko od maksymalnego tempa.

Na około pół godziny przed końcem sesji coraz więcej kierowców zaczęło poprawiać swoje rezultaty na miękkich oponach. Najpierw na 0,263 sekundy do Charlesa Leclerca zbliżył się Sergio Perez, a później kierowców Ferrari przedzielił Max Verstappen. Za plecami tej czwórki znajdował się George Russell, a później szóstą lokatę zajął Lewis Hamilton.

Ostatnie 30 minut treningu rozpoczęło się spokojnie. Duża część stawki znajdowała się w garażach, więc stagnację przerywały wyłącznie pojedyncze przejazdy, zanim przeszliśmy do symulacji sesji kwalifikacyjnej. Na 10 minut przed końcem sesji mieliśmy okazję zobaczyć, że Mercedes najwyraźniej nie powtórzy zawodu z GP Miami i lepsze tempo z piątku przełoży się także na sobotę. George Russell i Lewis Hamilton zbliżyli się do Charlesa Leclerca na 0,2 sekundy.

Ostatecznie sytuacja w czołówce nie zmieniła się już do samego końca trzeciego treningu. Charles Leclerc pozostał na pierwszej pozycji, dokładnie tak samo, jak w obu piątkowych sesjach. Max Verstappen zakończył FP3 ze stratą poniżej 0,1 sekundy do Monakijczyka, co zapowiada nam rewelacyjne kwalifikacje. Trzecia lokata George'a Russella i czwarte miejsce Lewisa Hamiltona to powiew dużego optymizmu dla Mercedesa. Piąte miejsce zajął Carlos Sainz, a szósty był Sergio Perez.