Alonso wrócił do rywalizacji w F1 po dwóch sezonach nieobecności. Najbliższy weekend wyścigowy na Węgrzech rozpocznie jako świeżo upieczony czterdziestolatek. Dwukrotny mistrz świata, zmęczony już pytaniami o metryczkę, podkreśla, że wiek to jedynie liczba wpisana w paszport, a on sam czuje się o wiele młodziej i jest w wyśmienitej formie.

- Na razie dobrze się bawię - powiedział Alonso w rozmowie z Soymotor. - Mam sporo frajdy i cieszę się wyścigami, a nawet zajęciami poza torem, a tego się nie spodziewałem.

Pochodzący z Oviedo kierowca, choć był poza F1, śledził wydarzenia w najważniejszej wyścigowej serii świata i jak sam przyznaje, interesował się głównie poczynaniami Maxa Verstappena - obecnie 23-latka, który debiutował ponad sześć lat temu.

- Nie chodzi tylko o zwycięstwa, ponieważ Verstappen nie jest jeszcze mistrzem świata - przyznał Alonso. - Potrafi on jednak „rozpalić” cały tor. W zeszłym roku, gdy jeszcze się nie ścigałem, włączałem telewizor poniekąd po to, by zobaczyć, jak radzi sobie Max.

- On jedyny mógł coś zrobić. Wiemy, że [Valtteri] Bottas nie zaszkodzi [Lewisowi] Hamiltonowi i Hamilton wygra, jeśli nie wydarzy się nic nadzwyczajnego. Ale Verstappen. Wow! Ta charyzma czy cokolwiek to jest, jest również bardzo ważna.

- Podoba mi się to. Również ten tłum entuzjastów, który go wspiera. Miałem szczęście doświadczać czegoś podobnego przez wiele lat w Renault. Teraz mu nie zazdroszczę. Po prostu podziwiam - wyjaśnił Fernando Alonso.