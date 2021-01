Chiny również niepewne

Wieści przynosi serwis Racefans. Powodem ewentualnego przełożenia Grand Prix Chin jest oczywiście pandemia koronawirusa. W zeszłym roku rywalizację w Szanghaju odwołano po tym, jak epidemia wybuchła w chińskim Wuhan. Teraz sytuacja jest odwrotna - to Europa zmaga się z kolejną falą zachorowań.

Wcześniej informowaliśmy o prawdopodobnym przełożeniu Grand Prix Australii. Runda w Melbourne miała rozpocząć rywalizację w sezonie 2021.

Choć nic nie zostało jeszcze postanowione, Formuła 1 szykuje plan awaryjny. W rezerwie mają pozostawać tory: Autodromo Enzo e Dino Ferrari we włoskiej Imoli oraz Autódromo Internacional do Algarve w Portugalii. Oba obiekty w wyjątkowych okolicznościach weszły w skład zeszłorocznego kalendarza. Szanse Imoli są duże, ponieważ do wypełnienia jest również luka po wcześniej odwołanym Grand Prix Wietnamu.