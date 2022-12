Daniel Ricciardo opuścił McLarena po trudnych dwóch latach spędzonych w brytyjskiej ekipie. Australijczyk wrócił do swojego dawnego pracodawcy, w sezonie 2023 będzie pełnił rolę rezerwowego w Red Bull Racing.

Najważniejszym wydarzeniem dla Ricciardo w okresie gry reprezentował formację z Woking było niewątpliwie jego nieoczekiwane zwycięstwo w Grand Prix Włoch 2021. Po tym wyścigu pojawiła się nadzieja, że utrzyma formę. Tak jednak nie stało się, wciąż nie odnajdywał się w bolidzie McLarena i postanowiono zastąpić go Oscarem Piastrim od kampanii 2023.

Pomimo licznych rozczarowań, nowo awansowany szef zespołu McLarena, Andrea Stella, podkreśla, że współpraca między nimi a Ricciardo miała pozytywny wpływ na zespół: - Nauczył nas, jak podejść do pewnych spraw. Był chętny do współpracy, zachowywał pozytywny nastrój i zapewniał konstruktywną krytykę, nawet w trudne weekendy. W przeszłości widzieliśmy, nie tylko w McLarenie, że są to ciężkie sytuacje. Często wpada się w negatywną spiralę, ale w jego przypadku to nigdy nie zdarzyło się. Bardzo cenimy czas spędzony z Danielem.

Oprócz etyki pracy, Stella wskazał, że zespół sporo nauczył się od strony technicznej próbując rozwiązać problemy Ricciardo z samochodem.

- Z tych trudności wyciągaliśmy wiedzę techniczną. Nie zwiesił od razu głowy. Rozmawialiśmy, starając się dojść do sedna sprawy w kontekście jego odczuć. To był niezwykle pozytywny proces, podczas którego wszyscy nauczyli się wręcz co to jest emocjonalne podejście do swojej pracy i interakcji międzyludzkich - dodał.

Norris z mniejszym doświadczeniem

Dyrektor techniczny James Key, który pracował z Ricciardo również w Scuderii Toro Rosso, zgodził się, że Australijczyk wniósł ze sobą głębię doświadczenia, której nie miał jego partner Lando Norris.

- Pracowałem z nim 10 lat temu, kiedy był prawdopodobnie na zbliżonym etapie kariery, co obecnie Lando - powiedział Key. - Zawsze był dobry technicznie. Teraz zapewnił nam drugi punkt odniesienia, wskazując co dzieje się z bolidem.

- Rzecz jasna wniósł wiedzę nabytą w innych ekipach, której Lando nie ma, gdyż dorastał wyłącznie w McLarenie. Czerpaliśmy więc informacje także od Daniela. Zapewnił nam do tego zwycięstwo. Determinacja, którą również wykazał się, doprowadziła go daleko. Nie zapominajmy, że doświadczenie odegrało swoja rolę w triumfie w Monzy. Generalnie tego należy oczekiwać od kierowcy o takiej fachowości - przekazał. - Zapewniło nam to wszystko dobre dane, które rzecz jasna otrzymywaliśmy również od Lando.

Video: Zak Brown - Wywiad z dyrektorem McLaren Racing