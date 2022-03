Alpine odsłoniło A522 w poniedziałek. Reprezentant zespołu Fernando Alonso oczywiście podkreślił, że przy tworzeniu tegorocznej konstrukcji starano się jak najlepiej wykorzystać możliwości, jakie dają przepisy nowej ery technicznej w królowej sportów motorowych. Nie wdaje się jednak specjalnie w dyskusję, co do przewidywań formy ekipy z Enstone.

- Bardzo mi się podobają nowe barwy i ta kombinacja kolorów wygląda dobrze. Oczywiście stronę techniczną trzymamy w tajemnicy. Najpierw musimy wyjechać na tor, a potem zobaczymy, jak spisuje się samochód - powiedział Alonso.

- To dla nas bardzo intensywna zima w czasie której musimy jak najszybciej rozwinąć bolid, poznając nowe przepisy. W każdym razie w A522 jest kilka ciekawych rozwiązań i zobaczymy, czy w miarę szybko odblokujemy jego osiągi - kontynuował.

Hiszpan wkraczając w drugi rok współpracy z Alpine ma nadzieję, że wraz z zespołem postawią kolejny krok naprzód. Liczy też na bardziej zaciętą walkę na torze.

- Rozpoczynam mój drugi sezon w Alpine i jestem bardziej optymistycznie nastawiony niż w zeszłym roku. Nowe przepisy dają nadzieję, że wszystko się zmieni i nagle staniesz się konkurencyjny od pierwszego wyścigu. Mam przekonanie, że zespół wykonał dobrą robotę z samochodem - kontynuował.

- Jestem niezwykle podekscytowany nowymi zasadami. Oczywiście w Formule 1 zmieniają się one od czasu do czasu, aby nieco wpłynąć na osiągi zespołów. Powiedziałbym, że dla Alpine i niektórych ekip ze środka stawki, stanowią sporą szansę. Jeśli wykonasz dobrą robotę w interpretacji przepisów, maksymalizacja każdej okazji w tym roku będzie ważna. Czujemy, że stać nas na to i wszyscy w zespole jesteśmy gotowi do pracy.

- W kontekście nowego regulaminu największą nadzieję pokładam w bliższej rywalizacji na torze. Jest szansa, że czeka nas więcej akcji, a co za tym idzie również lepsze możliwości wyprzedzania. Byłoby to dobre dla wszystkich: widowiska, widzów i nas, zawodników.

- Prosiliśmy o możliwość podążania samochodów tuż za sobą, zwłaszcza w zakrętach. Zobaczymy czy cel został osiągnięty. Nigdy nie będę negował pomysłów mających w zamierzeniu zapewnienie bardziej ekscytujących wyścigów - zaznaczył. - Sport idzie we właściwym kierunku również poza torem, dzięki wprowadzeniu takich rzeczy, jak limit budżetowy. Mamy nadzieję, że dzięki temu rywalizacja będzie bardziej sprawiedliwa między wszystkimi ekipami, z limitem wydatków, który powstrzyma niektórych przed wydawaniem pieniędzy.

Po odejściu Kimiego Raikkonena na sportową emeryturę, 40 letni Alonso wkracza w sezon jako najstarszy kierowca w stawce i najbardziej doświadczony, z 334 zaliczonymi grand prix na koncie.

