Max Verstappen przejął prowadzenie na drugim zakręcie. Valtteri Bottas w trakcie walki z Holendrem wyjechał lekko poza tor, przez co stracił przyczepność. Lando Norris próbował wyprzedzić Carlosa Sainza przed dojazdem do pierwszego zakrętu. Między kierowcami doszło do kontaktu, przez co Brytyjczyk złapał kapcia.

Bottas oraz kierowcy Ferrari wyjechali za szeroko w trzecim zakręcie. Błąd Fina wykorzystał Sergio Perez, który przebił się na drugą pozycję. Lewis Hamilton w ciągu pięciu okrążeń znalazł się na trzeciej pozycji.

Yuki Tsunoda starał się zaatakować Lance'a Strolla po wewnętrznej w pierwszym zakręcie. Japończyk w trakcie próby wyprzedzania, stracił przedni spoiler. Na torze pojawił się samochód bezpieczeństwa. Pod koniec 9 kółka SC zjechał do boksu.

Po wywieszeniu zielonej flagi, Hamilton od razu próbował dobrać się do skóry Pereza, jednak Meksykanin inteligentnie bronił swojej pozycji. Mick Schumacher w trakcie walki z jednym z bolidów Alfy Romeo uszkodził przedni spojler. Skrzydło utknęło pod bolidem Haasa. Niemiec zdołał o własnych siłach wrócić do boksu. Na torze pojawił się wirtualny samochód bezpieczeństwa.

Po kolejnej neutralizacji, Verstappen zdołał odjechać na półtorej sekundy swojemu koledze z zespołu, który skutecznie trzymał za plecami siedmiokrotnego mistrza świata.

Sędziowie po analizie nagrań ukarali Yukiego Tsunodę karą 10 sekund, uznając go winnego kolizji z Lancem Strollem.

Na 18 okrążeniu Lewis Hamilton wyprzedził w pierwszych dwóch zakrętach Sergio Pereza. Kierowca Red Bulla szybko odzyskał swoją pozycję przy dojeździe do trzeciego zakrętu. Brytyjczyk powtórzył manewr wyprzedzania na prostej startowej na kolejnym okrążeniu, zajmując drugą pozycję.

Na 27 kółku Mercedes zdecydował się ściągnąć Anglika do boksu. W bolidzie numer #44 założono opony twarde. Siedmiokrotny mistrz świata powrócił na tor na szóstej lokacie. Red Bull szybko zareagował na sytuację, ściągając holenderskiego zawodnika do alei serwisowej kółko później. 24-latek wyjechał z boksów tuż przed Hamiltonem.

Na torze ponownie pojawił się VSC. Z bolidu Lance'a Strolla wylatywały resztki części. Inżynierowie zdecydowali się ściągnąć do siebie Valtteriego Bottasa, który zdołał powrócić na tor przed Sergio Perezem.

Po ponad 40 okrążeniach wyścigu Verstappen i Hamilton ponownie zjechali do boksów po nowe mieszanki. Brytyjczyk zaczął bardzo szybko doganiać Holendra, który nadal zajmował fotel lidera.

(48 okrężenie) Lewis Hamilton podjął manewr wyprzedzania Maxa Verstappena na trzecim zakręcie. Holender wypchnął Anglika poza tor. Sędziowie zaczęli badać całą sytuację. Christian Horner poprosił przez radio Michaela Masiego, aby sędziowie pozwolili ścigać się kierowcom. Ostatecznie stewardzi nie przyznali kary kierowcy Red Bulla.

Na 51. okrążeniu Daniel Ricciardo zjechał do garażu i wycofał się z dalszej rywalizacji. Na 59. kółku siedmiokrotny mistrz świata ponownie zaatakował Verstappena. Tym razem Holender w żaden sposób nie mógł obronić się przed Anglikiem. W garażu Mercedesa wybuchła wielka radość. Chwilę później Toto Wolff starał się zmotywować Valtteriego Bottasa do walki o drugą pozycję. Fin pod koniec wyścigu był szybszy od Holendra o ponad sekundę. Ostatecznie kolega zespołowy Hamiltona dojechał do mety trzeci.

Wyniki - Wyścig