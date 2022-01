Pierre Gasly pokonał w sezonie 2021 swojego kolegę z zespołu Yukiego Tsunodę. Młody Japończyk zaliczył swój pierwszy sezon w F1, reprezentując barwy AlphaTauri. Najlepszym rezultatem kierowcy z Japonii było czwarte miejsce podczas ostatniego wyścigu sezonu w Abu Zabi.

Pierwsza połowa sezonu była ciężka dla 21-latka. W połowie roku, były kierowca Red Bulla - Alex Albon został nieoficjalnym mentorem Tsunody, a jego zadaniem była pomoc w przygotowaniach do wyścigów. Pierre Gasly przyznał, że trudno było mu pomóc swojemu koledze z zespołu, wiedząc, że ma własną pracę do wykonania.

- To trudne zadanie, ponieważ jest tak wiele rzeczy, na których musisz się skupić podczas weekendów wyścigowych. Myślę, że Yuki mimo wszystko sporo się nauczył przez ten sezon. Widzi w sposób w jaki pracujemy, jako zespół i czerpie od nas wiedzę - stwierdził Gasly.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 Photo by: Getty Images / Red Bull Content Pool

Tsunoda przyznał, że musi poprawić swoją wydolność fizyczną i nie przykładał się tak mocno do treningów siłowych. Gasly mimo wszystko twierdzi, że jest to trudny okres dla młodych zawodników, którzy wchodzą do F1.

- Myślę, że Yuki nie spodziewał się aż tak zaciętej rywalizacji w środku stawki. Poziom Formuły 1 jest naprawdę wymagający, co myślę, że z czasem sam zauważył i zdołał się do niego przystosować - podsumował Francuz.