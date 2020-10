Mercedes jeszcze nie podał dokładnego powodu wycofania Valtteriego Bottasa z GP Eifelu. Inżynierowie zakładają, że pojawiły się problemy z MGU-H. Jednak zespół spodziewa się otrzymać odpowiedź dopiero po dokładnym zbadaniu jednostki napędowej.

Przed minionym weekendem wyścigowym, Mercedes zamontował nowe silniki w obydwóch samochodach, tym większe było ich zaskoczenie, że już w pierwszym starcie doszło do awarii w bolidzie Bottasa.

- To był jeden z głównych powodów, dlaczego poprosiliśmy Valtteriego o zjazd do boksu - skomentował sytuację szef zespołu Toto Wolff. - Nie bez znaczenia był też fakt, że nie było szans na rywalizację o punkty. Jednak jeszcze ważniejsze było zapobiegnięcie dalszym uszkodzeniom silnika. Teraz ważne jest, aby dotrzeć do sedna problemu.

Bottas przyznał, że awaria była dla niego prawdziwym ciosem. Praktycznie nie ma już szans na walkę z Hamiltonem o tytuł.

- Na początku nie mogłem w to uwierzyć - powiedział Bottas. - Teraz strata do Lewisa stała się zbyt duża. W walce o tytuł potrzebowałbym cudu. Jednak nie zamierzam się poddawać. Będę nadal zawieszał sobie poprzeczkę jak najwyżej i wykonywał swoją pracę najlepiej, jak potrafię.