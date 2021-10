Po zdobyciu zaledwie jednego punktu w sezonach 2019 i 2020, forma Williamsa ostatnio odradza się. W pierwszej dziesiątce meldowali się w czterech z ostatnich pięciu wyścigów.

George Russell zdobył pierwsze podium dla zespołu od czasu GP Azerbejdżanu 2017, w mocno skróconym przed deszcz Grand Prix Belgii, którego dystans co prawda liczył zaledwie trzy okrążenia przejechane za samochodem bezpieczeństwa. W miniony weekend w Soczi po starcie z trzeciego pola finiszował na dziesiątej pozycji.

Były szef Volkswagen Motorsport - Jost Capito, zimą dołączył do Williamsa obejmując stanowisko dyrektora generalnego. Od czerwca przejął również działania operacyjne ekipy F1. W swojej roli nadzorował szereg przekształceń strukturalnych w Williamsie przebudowując również sposób współdziałania ze sobą wszystkich działów ekipy z Grove.

Mówiąc o wzroście formy Williamsa, podczas weekendu GP Rosji Capito stwierdził „nie powiedziałbym, że to było nagłe”. Podkreślił, że wynika to ze zmian wprowadzonych w całym zespole.

- To jest ciągłe doskonalenie sposobu pracy - powiedział Capito. - Przekształciliśmy naszą organizację, komunikację oraz podział obowiązków. Teraz bardziej pracujemy jako jeden zespół.

- Zrewidowaliśmy również strategię podejścia do wyścigów - kontynuował. - Staliśmy się nieco bardziej proaktywni i agresywni, a nie tylko defensywni. Jesteśmy dumni z wykonywanej przez nasz pracy, zapatrując się na pewne rzeczy inaczej.

- Jeśli dysponuje się dziewiątym najszybszym samochodem, można próbować różnych rozwiązań, a nie tylko stać z tyłu trzymając się tego, co się ma. Sprawdzamy wiele rzeczy, na co inni nie mogą sobie pozwolić, gdyż dla czołówki byłoby to zbyt ryzykowne - kontynuował. - Kilka razy podjęliśmy ryzyko, np. w kontekście wyboru opon na daną pogodę, co się opłaciło.

- To pokazuje, że zespół lepiej się komunikuje. Jestem zaskoczony, jak dzięki temu samochód może być szybszy, bez wprowadzenia żadnych poprawek w bolidzie - zakończył.

Ostania zdobycz punktowa Williamsa pozwoliła im umocnić się na ósmym miejscu w klasyfikacji konstruktorów. Mają już szesnaście oczek przewagi nad Alfą Romeo Racing Orlen. Do końca sezonu 2021 pozostało siedem wyścigów.

Czytaj również: Fascynacja Russellem