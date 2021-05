Turcja drugi rok z rzędu została włączona do harmonogramu w wyjątkowych okolicznościach pandemii koronawirusa. W bieżącym sezonie kierowcy wraz z zespołami zamiast do Kanady, udadzą się właśnie do Stambułu.

Wizyta nad Bosforem stała się jednak bardziej skomplikowana. Wielka Brytania wciągnęła Turcję na czerwoną listę państw, objętych dodatkowymi restrykcjami. Przyjezdni wracający z tego kraju muszą poddać się 10-dniowej kwarantannie w hotelu wskazanym przez władze. Przepis zacznie obowiązywać 12 maja i potencjalnie dotyka siedem zespołów oraz część personelu Formuły 1. Zwolnienie z kwarantanny nie jest możliwe w przypadku krajów z listy czerwonej.

Rzecznik F1 odniósł się do sprawy, przekazując: - Jesteśmy świadomi decyzji brytyjskiego rządu dotyczącego ograniczeń w podróżowaniu do Turcji. Oceniamy sytuację i podamy więcej szczegółów w najbliższych dniach.

Grand Prix Turcji zaplanowane jest w dniach 11-13 czerwca.