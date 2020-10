Honda zaopatruje w swoje silniki zespoły Red Bull Racing i AlphaTauri. Austriacki producent napojów energetycznych zastanawia się nad przejęciem własności intelektualnej Hondy. Chcą sami produkować jednostki napędowe, ale tylko wtedy, gdy ich rozwój zostanie zamrożony. Opcją jest też wcześniejsze wprowadzenie nowych przepisów silnikowych, co miałoby na celu przyciągnięcie nowych producentów do królowej sportów motorowych.

Twórca Saubera, zespołu działającego obecnie jako Alfa Romeo Racing Orlen, ma nadzieję, że Red Bull znajdzie dobre rozwiązanie, takie które pozwoli Maxowi Verstappenowi włączyć się do walki o mistrzostwo.

Na pytanie Speedweek.com, czy dominacja Mercedesa może zostać przełamana w dającej się przewidzieć przyszłości, Sauber odpowiedział: - Nie wiem, co by się musiało wydarzyć. Zakładam, że samochód Red Bull Racing dorównuje Mercedesowi pod względem podwozia. Z odpowiednim silnikiem Max Verstappen, którego bardzo cenię, może wygrywać, nie ma co do tego wątpliwości .

Sauber wie, że jego kolega Dietrich Mateschitz, właściciel marki Red Bull, stoi przed szczególnie trudnym wyborem: - Jestem ciekawy, jaką decyzję podejmie teraz Dietrich Mateschitz, tj. czy naprawdę spróbuje przejąć silnik Hondy. To byłoby ogromne przedsięwzięcie. Dzisiejsze silniki to techniczne cuda, których opinia publiczna zbytnio nie zauważa.

- Liberty Media nie może nic samodzielnie zdecydować w kwestii jednostki napędowej, potrzebuje porozumienia z FIA i producentami silników. W grę wchodzi wiele różnych interesów. Koncerny mają dość mocną pozycję. Dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu, szef sportowy Formuły 1, Ross Brawn, wiedziałby, co zrobić, ale sam nic nie zdziała.

Sauber: Nie interesuje mnie Formuła E

W temacie jednostek napędowych oraz elektromobilności został zapytany również o Formułę E. Twórca tej serii Alejando Agag jest przekonany, że FE to przyszłość, wyprzedzi nawet Formułę 1.

- Gdybyś zapytał mnie 15 czy 20 lat temu, jak będzie wyglądać przyszłość Formuły 1, to powiedziałbym, że będzie elektryczna. Natomiast nigdy nie spodziewałem się, że obok klasycznej Formuły 1 będzie Formuła E - powiedział Sauber.

- Muszę jednak przyznać, że Formuła E nie interesuje mnie zbytnio. Oglądałem wyścig w Zurychu, ale nie byłem tym podekscytowany - dodał.