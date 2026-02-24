Przejdź do głównej treści
Formuła 1

Coraz droższy Cadillac

Jeszcze nie wystartował sezon F1 2026, a mówi się, że projekt Cadillaca w Formule 1 kosztował już znacznie więcej niż planowano.

Piotr Furman Alex Harrington
Opublikowano:
Sergio Perez, Cadillac Racing

Sergio Perez, Cadillac Racing

Autor zdjęcia: Giuseppe Cacace - AFP - Getty Images

Należący do koncernu General Motors Cadillac otrzymał zgodę na zostanie 11. zespołem Formuły 1 w marcu 2025 roku. Ekspert F1, Will Buxton, twierdzi, że projekt amerykańskiego zespołu stał się przedsięwzięciem wartym już miliard dolarów.

Cadillac posiada bardzo rozproszoną infrastrukturę, z główną siedzibą w Fishers w stanie Indiana, dodatkowymi zakładami produkcyjnymi w Charlotte w Karolinie Północnej i Warren w stanie Michigan, a także zakładem w Silverstone w Wielkiej Brytanii.

W podcaście Up to Speed ​​Buxton przypomniał, że jedenasty gracz rozpoczynając przygodę w F1 zaczyna od pustej kartki , w przeciwieństwie do Audi, które kupiło istniejący zespół.

- Wydali już miliard dolarów, a nawet nie ruszyli z miejsca – powiedział. - Mówi się, że wydali tyle tylko po to, żeby dostać się na tor.

- I nie mają sponsora tytularnego. To ogromne przedsięwzięcie nie tylko dla Cadillaca i General Motors, Dana Towrissa oraz całej tej grupy stojącej za kulisami i tworzącej ten zespół. To ogromne przedsięwzięcie finansowe.

Buxton zastanawia się, na ile zrównoważony jest ten projekt i jaki wpływ na niego ma tak rozbudowana infrastruktura nowego zespołu.

- Zastanawiam się, ilu z nich utrzyma ten sam kurs. Posiadanie trzech baz potencjalnie nie jest optymalną strategią dla żadnego zespołu, a co dopiero dla zupełnie nowego zespołu.

Cadillac pushed down the pit lane

Cadillac pushed down the pit lane

Autor zdjęcia: Kym Illman / Getty Images

- Jako amerykański zespół Cadillac może mieć też problemy z radzeniem sobie w tym środowisku.

- Jeśli masz siedzibę w Wielkiej Brytanii, pracujesz przez cały dzień. Potem musisz pracować także w nocy, bo Ameryka jeszcze się nie obudziła, więc śpisz po trzy godziny, a sezon się nawet nie zaczął.

- Pracujesz i harujesz, a gdzie w tym jest rodzina, najbliżsi?

To może być dla debiutującego zespołu niezwykle ciężka próba, ale dzięki wsparciu doświadczonych kierowców, Valtteriego Bottasa i Sergio Pereza, powinien wejść w ten sezon z większą pewnością siebie niż borykający się z problemami Aston Martin.

