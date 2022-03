COTA z nowym kontraktem Grand Prix Stanów Zjednoczonych rozgrywane będzie na Circuit of the Americas aż do sezonu 2026 włącznie.

Autor: Tomasz Kaliński Circuit of the Americas zlokalizowany w teksańskim Austin został otwarty jesienią 2012 roku i stał się areną Grand Prix Stanów Zjednoczonych, powracającego do kalendarza F1 po trwającej cztery sezony absencji. W 2020 roku rundę na COTA odwołano z powodu pandemii koronawirusa. Z kolei ubiegłoroczną rywalizację obserwowało z trybun blisko 400 tysięcy widzów. W piątek ogłoszono, że kontrakt obejmuje pięć kolejnych wydarzeń w latach 2022-2026. - Cieszymy się, ogłaszając przed ekscytującym sezonem 2022 przedłużenie umowy z Circuit of the Americas - przekazał Stefano Domenicali, dyrektor generalny F1. - Chciałbym podziękować promotorowi za jego nieustanne poświęcenie i entuzjazm dla Formuły 1. Wspólnie rozwijamy zainteresowanie tym sportem w USA także dzięki sukcesowi Netflixa, pracy ESPN oraz niesamowitym sezonie 2021. - Austin to wspaniałe miasto, a tor jest jednym z ulubionych dla wielu kierowców. Nie możemy doczekać się październikowego powrotu. W ostatnich latach było wiele narzekań na nawierzchnię COTA, zwłaszcza ze strony stawki MotoGP. Kilka tygodni temu rozpoczęto prace naprawcze. Rywalizacja w Austin nie będzie jedyną rundą F1 na terenie Stanów Zjednoczonych. W maju zadebiutuje Grand Prix Miami. Istnieją również wstępne plany rozgrywania wyścigu w Las Vegas. Czytaj również: Nowe Ferrari już w akcji

