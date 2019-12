Coulthard wierzy w siłę Binotto

Kierowcy włoskiej marki zderzyli się ze sobą walcząc o lepsze miejsce w GP Brazylii w momencie, gdy obaj mieli niemal pewne miejsce w czołowej piątce. Ostatecznie żaden z nich nie ukończył wyścigu w Ameryce Południowej.

- Myślę, że Mattia ma siłę charakteru i wystarczającą historię Ferrari, by usiąść i powiedzieć: "Patrzcie chłopaki, to nie jest do przyjęcia". To subtelne, ale fakty są faktami. Nie można im zaprzeczyć. W innym przypadku rozpadają się pewne relacje. Myślę, że podadzą sobie ręce, ale mamy do czynienia z dwoma różnymi osobami w dwóch różnych fazach życia, nie wspominając o ich karierach - mówił Coulthard dla Channel 4.

- W tej chwili Charles, który ma 21 lat, nie wie, czego mu brakuje. Nie ma życiowego doświadczenia jak Seb, więc będzie po prostu w porządku i ponownie nie będzie chciał być w takiej sytuacji. Seb wie, że kończy mu się czas. Nie wie, czy ma go wystarczająco dużo, by wywalczyć tytuł z Ferrari - dodał.