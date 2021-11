Hamilton wygrał Grand Prix Sao Paulo i zdobywając 25 punktów, zmniejszył w tabeli stratę do prowadzącego Maxa Verstappena. Do czasu zwycięstwa weekend był jednak dla Brytyjczyka koszmarem. Poza planową karą relegacji o pięć pozycji za wymianę silnika, Hamilton został kontrowersyjnie wykluczony z wyników czasówki za niepoprawnie działający system DRS i musiał ruszać do sprintu z końca stawki.

Wolff podkreślał, że wykroczenie nie było umyślne i zostało spowodowane usterką tylnego skrzydła, a zespoły zwykle mają możliwość jej usunięcia. Czara goryczy przelała się w trakcie niedzielnego wyścigu, gdy - zdaniem obozu Mercedesa - Verstappen podczas obrony wypchnął Hamiltona poza tor. Sędziowie uznali to za incydent wyścigowy, a Wolff brak kary dla Holendra nazwał śmiesznością.

Pytany o równe traktowanie, Wolff podkreślił, iż nie chce narzekać, jednocześnie dodając jednak, że czas dyplomacji dobiegł końca.

- Nie chcę tutaj się żalić, ponieważ nie tak postrzegam ten sport - powiedział Wolff. - W ten weekend otrzymaliśmy wiele ciosów. Każda z tych decyzji mogła być przeciwko nam, jak i po naszej myśli.

- Jednak kiedy wszystkie rozstrzygnięcia są przeciwko tobie... jestem po prostu zły i bronię swojego zespołu i kierowców. Zawsze wykazywałem się dyplomacją, mówiąc o takich rzeczach. Jednak jej czas właśnie się skończył.

Wolff po raz kolejny przyznał, że manewr Verstappena przyjąłby ze spokojem i popiera twardą walkę na torze, jednak wypomniał brak konsekwencji w ocenie sytuacji przez sędziów.

- Jeśli zasady będą mówić, że to jest dozwolone - a bardzo bym tego chciał - wtedy w porządku. Nie dyskutuję o twardej rywalizacji.

- Twarda walka jest świetna i powinna być dozwolona. Jednak nie wtedy, gdy jasno zaznaczono, że nie możesz wyrzucać kogoś z toru - zakończył Toto Wolff.

