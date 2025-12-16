Wszystkie serie
Formuła 1

Czas na Hondę

Honda podała datę premiery jednostki napędowej przygotowanej dla Astona Martina na rok 2026.

Piotr Furman
Opublikowano:
Honda HRC team members

Honda HRC team members

Autor zdjęcia: Honda

W przyszłym roku Honda rozpocznie współpracę z zespołem Astona Martina, dla którego przygotowała jednostkę napędową opartą o nowe przepisy techniczne.

Po rozstaniu z Red Bullem pod koniec 2025 roku, kiedy to zespół z Milton Keynes rozpoczął produkcję własnych układów napędowych jako Red Bull Powertrains we współpracy z Fordem, japoński producent podpisał umowę wyłącznego partnerstwa z Aston Martinem w tym zakresie.

Honda potwierdziła, że jej jednostka napędowa na rok 2026 zostanie zaprezentowana 20 stycznia podczas wydarzenia w Tokio.

Premiera będzie transmitowana na żywo na YouTube. Obecni będą prezes i dyrektor generalny Honda Motor Co., Toshihiro Mibe, wraz z prezesem wykonawczym Astona Martina, Lawrence'em Strollem oraz prezesem i dyrektorem generalnym Formuły 1, Stefano Domenicalim.

- To pierwsza jednostka napędowa japońskiej marki w ramach radykalnie zmienionych przepisów. Moc w nowych jednostkach będzie generować silnik spalinowy i elektryczny. Udział każdego z nich będzie wynosił 50% - poinformowała Honda w oświadczeniu.

- Podczas tego wydarzenia przedstawimy aspiracje Hondy i zespołu Astona Martina w Formule 1, która jest szczytem sportów motorowych. Wyjaśnimy również nowe przepisy i zaprezentujemy nasz nowy zespół napędowy na nadchodzący sezon.

- Sezon 2026 oznacza początek nowej ery Hondy w Formule 1, która rozpoczęła się w 1964 roku. Od tego czasu ugruntowaliśmy swoją pozycję jednego z najbardziej utytułowanych producentów zespołów napędowych w historii tego sportu.

Nowe przepisy, które zaczną obowiązywać od przyszłego roku, obejmą jednostki napędowe oraz szeroko zakrojone zmiany w nadwoziu o zmienionych gabarytach i układzie aerodynamicznym.

Aston Martin rozpocznie sezon 2026 z Adrianem Neweyem, jako szefem zespołu i partnerem zarządzającym ds. technicznych. Andy Cowell, który pełnił funkcję szefa w 2025 roku, w przyszłym roku obejmie stanowisko dyrektora ds. strategii.

