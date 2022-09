Tegoroczne Grand Prix Włoch kończy serię trzech rund tydzień po tygodniu, po wcześniejszych wizytach Formuły 1 w Spa i Zandvoort. Zawody, które odbędą się w tym tygodniu, zamykają również europejską część tegorocznej kampanii.

Sauber, startujący jako Alfa Romeo, mimo serii ostatnich problemów, przystępuje do weekendu wyścigowego w Świątyni Prędkości ze sporą pewnością siebie i mocno zmotywowany, aby jak najlepiej wypaść przed fanami włoskiej marki.

Valtteri Bottas nie punktował dla Alfy Romeo od czas Grand Prix Kanady. Do tego nie ukończył ostatnich GP Holandii i GP Belgii. Ma jednak nadzieję, że we Włoszech wreszcie uda się przełamać serię tych niepowodzeń.

- Cieszę się na ponowne ściganie po ostatnich dwóch pechowych rundach. Oczywiście ten weekend jest domowym wyścigiem dla zespołu i dla naszego partnera tytularnego, Alfy Romeo, co czyni go jeszcze bardziej wyjątkowym - powiedział Valtteri Bottas. - Dla kierowcy Monza jest jednym z najbardziej kultowych i szczególnych torów w kalendarzu, a ja w przeszłości bardzo lubiłem się tu ścigać. Czterokrotnie finiszowałem tutaj w czołowej trójce i jest to jedno z najbardziej imponujących podiów, na którym ma się nadzieję stanąć. Atmosfera jest niesamowita, a obecność naszych kolegów na trybunach czyni ją jeszcze bardziej wyjątkową. Miejmy nadzieję, że uda nam się zrobić krok naprzód w stosunku do ostatnich kilku wyścigów i będziemy mogli zakończyć europejski etap sezonu na wysokim poziomie.

Drugi z kierowców zespołu - Zhou Guanyu miał już okazję gościć na podium w Monzy, w Formule 2 i wcześniej we włoskiej F4.

- Jest to ostatni wyścig z serii trzech tydzień po tygodniu, a także ostatni europejski, przed wyjazdowymi rundami do końca sezonu - powiedział Zhou Guanyu. - Czuję, że ten rok mija w mgnieniu oka. Za nami kilka wyścigów, w których nie udało nam się rywalizować na takim poziomie, jakiego oczekiwaliśmy, a ten najbliższy to nowa okazja do przegrupowania się i popracowania nad tym, czego zabrakło nam w zeszłym tygodniu pod względem tempa i wydajności. To ważny weekend dla nas i chcemy dobrze wypaść przed naszą rodzimą publicznością: ponadto, jeżdżąc dla włoskich zespołów na wcześniejszych etapach mojej kariery, Monza ma dla mnie szczególne znaczenie; kiedy stanąłem tu na podium w zeszłym roku w F2, mogłem poczuć pasję i niekończącą się energię fanów. Grand Prix Włoch będzie ważnym wydarzeniem, zarówno dla nas jako zespołu, jak i dla marki Alfa Romeo, ale kiedy rozpoczną się sesje, skupię się tylko na tym, aby dobrze wykonać swoją pracę i sięgnąć po ja najlepsze wyniki dla całego zespołu.

Alfa Romeo zajmuje aktualnie szóste miejsce w klasyfikacji konstruktorów.

