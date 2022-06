Atmosfera wokół Ricciardo staje się coraz gęstsza. Australijczyk wciąż nie błyszczy formą i regularnie plasuje się niżej niż zespołowy kolega - Lando Norris.

Niedawno Zak Brown - dyrektor generalny McLarena - przyznał otwarcie, że Ricciardo nie spełnia pokładanych w nim nadziei. Kierowca pytany o tę opinię, stwierdził, iż to on sam jest swoim największym krytykiem, a ponadto jest przekonany, że wypełni kontrakt obowiązujący do końca sezonu 2023. Brown ripostował, informując o „pewnych” klauzulach w umowie, które umożliwiają ewentualne wcześniejsze zakończenie współpracy.

Część obserwatorów - w tym m.in. Jenson Button, dziwi się tak otwartej krytyce ze strony kierownictwa zespołu. Z kolei Jacques Villeneuve jest przekonany, że Ricciardo już długo nie zagrzeje miejsca w Woking.

- Czas Daniela Ricciardo w McLarenie dobiega końca - powiedział Villeneuve w rozmowie z holenderskim serwisem Formule1. - Zak Brown mówi teraz o pewnych klauzulach w kontrakcie, co oznacza, że decyzja została praktycznie podjęta.

- To po prostu sposób, by wywrzeć presję na kierowcę i przygotować media.

Nie jest tajemnicą, że wynagrodzenie Ricciardo nie należy do niskich, a Villeneuve nazywa to kosztowną pomyłką McLarena.

- Ostatecznie jest on wysoko opłacanym kierowcą, który kosztował zespół masę pieniędzy. Nie przywozi punktów i nie ma prędkości potrzebnej do rozwoju samochodu. Po prostu jest dla nich wydatkiem.

- Byłoby taniej, gdyby nadal płacili mu pensję, ale pozwolili siedzieć w domu na kanapie i wzięli innego kierowcę. To trudna rzeczywistość, ale taka jest Formuła 1.

Ricciardo w tym sezonie zdobył jak dotychczas 11 punktów. Norris zgromadził 48 oczek.