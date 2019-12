Czołowe zespoły będą dominować

Kilka tygodni temu ogłoszono wprowadzenie nowych regulacji, które mają sprawić, że wyścigi będą bardziej zacięte, a stawka będzie bardziej wyrównana. Obaj szefowie zauważyli jednak, że w przyszłym roku czołowe zespoły będą mogły bez ograniczeń konstruować samochody na kolejny sezon.

- Niestety nie udało nam się przekonać Jeana Todta i Chase Careya do poparcia pomysłu odłożenia regulacji technicznych o rok. Myślę, że błędem jest zaczynanie wszystkiego od zera. Gdybyśmy opóźnili wprowadzenie przepisów technicznych o rok, wszystkie zespoły zaczynałyby z tego samego punktu. Teraz duże zespoły mogą opracowywać samochód na sezon 2021 z całą mocą poza limitem budżetowym. To ich przewaga w porównaniu do mniejszych ekip - mówił Horner dla Auto Motor und Sport.

- Duże zespoły mają większe zasoby i pracowników, by opracować auto na sezon 2021. Nie widzę szans, by w pierwszych latach, stawka była bardziej zacięta. Nadal będzie walka między czołową trójką i resztą. Mam nadzieję, że z czasem te różnice będą się zacierać - dodał Steiner.