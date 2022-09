Obecnie najstarszy kierowca w stawce, 41-letni Alonso ani myśli porzucać Formułę 1. Hiszpan od dawna przekonuje, że wiek jest tylko liczbą, a on sam nigdy nie był w lepszej formie niż aktualna.

Podczas minionego weekendu na Autodromo Nazionale di Monza, Alonso wziął udział w swoim 349 wyścigu Formuły 1. Wyrównał tym samym rekord Kimiego Raikkonena, którego licznik przestał rosnąć po ubiegłorocznym Grand Prix Abu Zabi.

Już za nieco ponad dwa tygodnie w Singapurze Alonso ma szansę zostać samodzielnym rekordzistą. Ponadto, w obliczu podpisanej niedawno, dwuletniej umowy z Astonem Martinem, pochodzący z Oviedo kierowca powinien przekroczyć barierę czterystu grand prix.

Wątpliwości dotyczących tej liczby zdaje się nie mieć sam zainteresowany:

- Znam liczbę [swoich startów], ponieważ powtarzamy ją w każdy weekend, ale zbytnio mnie to nie zajmuje - powiedział Alonso. - Cieszę się, że jestem w Formule 1 już tyle lat i będę kolejne dwa, czy ile ostatecznie to wyjdzie.

- Na pewno osiągnę 400. To wielka liczba. Pokazuje moją pasję do sportu i dyscyplinę, potrzebną, by prezentować wysoki poziom.

- Jeśli nie spisujesz się odpowiednio, żaden zespół na pewno nie zapewni ci 400 grand prix.

Poza Alonso, jedynym kierowcą w aktualnej stawce, którzy przekroczył liczbę 300 wyścigów w F1, jest Lewis Hamilton. Siedmiokrotny mistrz świata ma obecnie 304 występy.