Alfa Romeo zakończyła sześciotygodniową posuchę i zdobyła jeden punkt podczas ostatniego Grand Prix Włoch. Udało im się to dzięki dziesiątej pozycji Zhou Guanyu w wyścigu na torze w Monzy.

Zarówno Valtteri Bottas i Zhou wierzą, że prędkość bolidu Alfy Romeo pozwoli im powalczyć o punktowane pozycje również w zawodach na Marina Bay, już najbliższej niedzieli.

- Miło jest wrócić na tor po kilku tygodniach nieobecności. Spędziłem ostatnio trochę czasu w fabryce i przygotowywałem się do nadchodzącej serii dwóch wyścigów - powiedział Bottas. - Nie mogę doczekać się zawodów w Singapurze. Minęły trzy lata, odkąd ostatni raz ścigaliśmy się tutaj. Uwielbiam ten tor i wyzwania związane z upałem i wilgotnością. Byłem również na podium w GP Singapuru w 2017 roku.

- To niefortunne, że w Monzy nie wykorzystaliśmy w pełni możliwości samochodu, ponieważ przez cały weekend prezentowaliśmy dobre tempo - dodał. - Na ulicznym obiekcie w Singapurze nie ma miejsca na błędy. Jeśli dobrze wykonamy swoją pracę i bolid będzie szybki w sobotę, powinniśmy powalczyć o punkty w wyścigu.

Zhou pierwszy raz w karierze wystartuje w Grand Prix Singapuru. To dla niego tym bardziej wyjątkowy czas, ponieważ we wtorek stajnia z Hinwil potwierdziła przedłużenie kontraktu z 23-latkiem na sezon F1 2023.

- To był jak dotąd naprawdę dobry tydzień, wczoraj poinformowano o przedłużeniu naszego kontraktu, a teraz naprawdę nie mogę doczekać się startu w Singapurze. To dla mnie zawody najbliższe domowemu wyścigowi w tym sezonie i będę mógł liczyć na wsparcie rodziny oraz przyjaciół - powiedział Zhou.

- Tor jest dla mnie zupełnie nowy. Będzie ciężko, ponieważ to wyścig uliczny, w nocy, w bardzo specyficznych warunkach pogodowych, ale czuję się gotowy - dodał Chińczyk. - Powrót w Monzy do punktowania bardzo podbudował moje morale, a wraz z konkurencyjnym tempem, jakie prezentowaliśmy stanowi to podstawę dla naszej pracy w nadchodzący weekend.

- W środku stawki prawdopodobnie znów będzie bardzo ciasno, ale jeśli dobrze wykonamy nasze zadania i wydobędziemy maksimum potencjału z samochodu, znów możemy rozpocząć passę punktowanych finiszów - podsumował.

Alfa Romeo zapowiedziała również, że na siedemnastą rundę sezonu przygotowała kilka poprawek dla C42.

